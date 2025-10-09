CBF revela áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras: 'Escorregou' e 'totalmente acidental' Estadão Conteúdo 09.10.25 12h38 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 9, o áudio do VAR em lances polêmicos da vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o São Paulo, no domingo, pelo Brasileirão. O time tricolor reclamou bastante de um possível pênalti quando o jogo ainda estava 2 a 0 para os donos da casa, além da não expulsão do palmeirense Andreas Pereira. A divulgação dos áudios do VAR é habitual pela CBF, mas como o assistente de vídeo Ilbert Estevam não chamou o árbitro Ramon Abatti Abel para analisar os lances no monitor, o material não foi compartilhado com o público. A diretoria são-paulina pressionou pela liberação e a entidade precisou consultar a Fifa para mudar o protocolo e, assim, atender o clube. O lance que gerou mais discussão aconteceu no início do segundo tempo, quando o placar anotava 2 a 0 para o São Paulo. A equipe tricolor estava no ataque quando o palmeirense Allan escorregou e derrubou Tapia, que se deslocava para tentar dominar uma bola cruzada na grande área. Veja a conversa entre o árbitro e o assistente de vídeo abaixo: RAMON: Escorregou, jogador escorrega e os dois estão olhando pra bola. Os dois escorregam. Pode seguir. Pra mim escorrega e o jogador bate nele e cai, não tem nenhum tipo de entrada aqui. Pra mim foi um choque, o jogador escorrega, a bola está passando, jogador escorregou. É um choque de jogo. VAR: Totalmente acidental e é provocado por esse escorregão. É justamente isso que você narra. O jogador do Palmeiras escorrega e esse contato é acidental. E a bola já tinha passado pelo jogador. Outro lance muito reclamado pelo São Paulo foi a não aplicação de um vermelho direto para Andreas Pereira por falta dura sobre Marcos Antônio. Os jogadores disputavam a posse de bola quando o palmeirense acabou pisando no pé direito do meia são-paulino após pôr o pé em cima da bola. O lance também aconteceu no início do segundo tempo, quando o time tricolor tinha dois gols de vantagem no marcador. RAMON: Ele pisa na bola, jogador chuta embaixo da sola dele...pra mim o Andreas bota o pé na bola... VAR: Intensidade média, seguimos. Até raspa na canela, mas o contato mais forte é embaixo. Cartão amarelo. Ele pisa na bola pra tentar jogar... Um terceiro lance contestado pelo São Paulo é a não expulsão de Gustavo Gómez. O time tricolor reclama de uma cotovelada do zagueiro do Palmeiras em Tapia ainda no primeiro tempo do clássico. Contudo, o assistente de vídeo não viu intencionalidade do paraguaio em agredir o adversário. RAMON: Não, nada. Não pega por querer porque ele levanta, tá bom? VAR: Jogador tá sangrando. Já foi checado. Quando ele vai levantar, atinge o rosto do atleta. Não tem nenhum gesto adicional, nenhuma ação de cotovelada no adversário. A Comissão de Arbitragem da CBF decidiu afastar os árbitros e os assistentes do VAR que atuaram nas partidas São Paulo x Palmeiras e também em Red Bull Bragantino x Grêmio, outra partida marcada por polêmicas na rodada. Segundo nota oficial, os profissionais serão submetidos a "treinamento, aprimoramento e avaliação interna" antes de um eventual retorno à escala. Nesta quarta-feira, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva. Eles foram enquadrados no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de 15 a 120 dias e multa de R$ 100 a R$ 1 mil por "deixar de observar as regras da modalidade". Também foram alvo de denúncia Carlos Belmonte e Rui Costa, diretor de futebol e executivo são-paulinos, por ofensas à arbitragem. Eles vão responder por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, conforme o artigo 258 do CBJD e podem pegar de 15 a 180 dias de suspensão. Após a vitória do Palmeiras, o atacante Vitor Roque fez uma publicação de teor homofóbico nas redes sociais. Ele compartilhou uma imagem de um tigre segurando a cabeça de um cervo, uma referência ao seu apelido ("tigrinho") e aos rivais são-paulinos. A pena varia de suspensão de cinco a 10 partidas, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo FC Palmeiras VAR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém 09.10.25 10h36 MMA Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão 09.10.25 10h22 FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 PARA COLAR NO G4! Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR 08.10.25 17h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00