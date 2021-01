CBF muda estrutura da última rodada no Brasileirão da Série B

A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B sofreu uma nova modificação. Depois de passar todos os 10 jogos do dia 30 de janeiro às 16h30 para a próxima sexta-feira (29) às 21h30, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma nova mudança.

Para atender a grade de programação do Grupo Globo, a entidade inicialmente mudou três confrontos de horário (Sampaio Corrêa x Oeste, Botafogo-SP x Operário e CRB x Cuiabá), todos sem influência no resultado final da briga pela taça, a última vaga na elite ou na definição dos quatro rebaixados, algo já consolidado.

Porém, na última quarta-feira (27), outro jogo que também servirá somente para cumprimento de tabela teve sua hora adiantada, Figueirense x Ponte Preta.

América-MG e Chapecoense são os únicos times vivos na disputa do título onde quem vencer pela maior diferença de gols se sagra campeã. Se os resultados forem iguais, o time mineiro leva vantagem por ter marcado mais gols até então.

O último espaço dentre as equipes que jogarão a Série A no segundo semestre tem Juventude, CSA e Avaí na briga. Enquanto os gaúchos só dependem de si, o time de Alagoas precisa vencer e contar com um tropeço do Papo. Já para a equipe da Ressacada, somente ganhar sua partida somado as derrotas de Juventude e CSA é suficiente.

Confira os horários das partidas válidas pela 38ª Rodada da Série B 2020