CBF fará 'intensivão' com árbitros do futebol brasileiro na Granja Comary em meio a polêmicas Estadão Conteúdo 10.10.25 10h58 Em meio às polêmicas pela qualidade da arbitragem do futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a Granja Comary receberá, a partir deste domingo, 12, a 5ª Concentração de Árbitros do Quadro Nacional. Esta será a primeira vez em que o centro de treinamento da seleção é palco do "intensivão" dos árbitros e auxiliares. A pausa para a Data Fifa permitiu à CBF promover essa concentração. Ao todo, 62 árbitros, assistentes e árbitros de vídeo participarão de uma semana de atividades em Teresópolis, no Rio. O objetivo do encontro é aprimorar os níveis de preparação técnica e física nas fases decisivas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A última concentração de árbitros havia ocorrido em agosto, entre os dias 11 e 15, também no Rio, com árbitros das Séries C e D. Antes disso, no final de julho, aqueles que trabalham na primeira e segunda divisão do futebol brasileiro se reuniram na capital fluminense. Além do novo local para a concentração, a CBF trará pela primeira vez um especialista em psicologia esportiva para o trabalho junto à arbitragem. João Ricardo Cozac, pós-doutor em Psicologia Esportiva, foi selecionado pela gestão de Samir Xaud pela experiência em diferentes modalidades, como automobilismo, vôlei e futebol. "Desde o início da nossa gestão, a arbitragem é tratada como uma prioridade. Esta Concentração na Granja Comary é mais um passo dentro do nosso projeto estruturado de educação continuada para a categoria. Qualificação é resultado de tempo, método e investimento. Estamos oferecendo o melhor ambiente e estrutura possíveis para profissionais que fazem parte da CBF", afirmou o presidente da CBF, Samir Xaud. O grupo selecionado passará por uma imersão completa em treinamentos teóricos e práticos, com acompanhamento técnico, físico e psicológico. Ele terá o suporte de instrutores da Comissão de Arbitragem da CBF, bem como do presidente e vice Rodrigo Cintra e Marcelo Van Gasse. Outros nomes, como Luís Flávio de Oliveira e Péricles Bassols, integrarão o trabalho conjunto da entidade. Apesar de esta ser a quinta edição, os árbitros chegam à Granja Comary no pior momento da arbitragem esportiva neste ano. Após as polêmicas no clássico entre São Paulo e Palmeiras, Ramon Abatti Abel (Fifa-SC) foi afastado pela CBF e denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O time tricolor chegou a reclamar diretamente com Samir Xaud sobre os supostos erros na partida.