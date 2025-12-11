CBF estuda aumentar limite de partidas para jogadores mudarem de clube no Brasileirão Estadão Conteúdo 11.12.25 18h48 Depois de promover mudanças na Copa do Brasil, a CBF também deve propor alterações no regulamento do Brasileirão. O plano da confederação é ampliar o número de jogos que um jogador pode fazer por um clube até ficar impedido de ser negociado para outra equipe durante a competição. Atualmente, um atleta pode disputar até seis partidas por um time sem ficar impedido de ser transferido para outro no transcorrer do Brasileirão. A ideia, já em debate, é a de dobrar esse número de jogos, passando para pelo menos 12. A CBF condicionou a definição a uma consulta a clubes. Uma parte deles defende uma janela ainda mais ampla. É possível que o total de jogos que não inviabilize a transferência fique entre 12 e 13. O Brasileirão terá o mesmo número de partidas em 2026, mas, como será disputado em um intervalo maior de tempo, com início previsto para 28 de janeiro e término em 2 de dezembro, a CBF entende ser necessário dar mais tempo a clubes e atletas no mercado interno de transferências. A CBF tem promovido reformulações em seus principais torneios. Nesta quinta, como antecipou o Estadão, decidiu que a Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores em 2026 - ao campeão e ao vice. Hoje, só o ganhador garante um lugar na mais importante competição da América do Sul. A Confederação também planeja mudar o comando da arbitragem no futebol brasileiro. Rodrigo Cintra, hoje o chefe do setor, deve ser demitido. Ligado a Ednaldo Rodrigues, o ex-árbitro esteve sob pressão na temporada por causa de erros dos juízes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF Brasileirão jogadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26