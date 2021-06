CBF divulga os números das camisas para os próximos jogos da Seleção Olímpica; confira

Na noite desta sexta-feira, a CBF divulgou a numeração para os dois últimos jogos preparatórios da Seleção Olímpica os Jogos de Tóquio. O Brasil entra em campo com a nova numeração neste sábado, às 14h, no Estádio Partizan, Belgrado, na Sérvia, diante da Seleção Principal de Cabo Verde.

Na próxima terça-feira, três dias depois do jogo contra Cabo Verde, a Seleção Olímpica volta a campo no mesmo horário para enfrentar a Seleção Sub-24 dos donos da casa, no Estádio Marakana, em Belgrado.

CONFIRA A NUMERAÇÃO DE CADA JOGAOR

1. Cleiton

2. Gabriel Menino

3. Nino

4. Gabriel Magalhães

5. Bruno Guimarães (C)

6. Guilherme Arana

7. Rodrygo

8. Gerson

9. Pedro

10. Claudinho

11. Antony

12. Gabriel Brazão

13. Luiz Felipe

14. Vitão

15. Liziero

16. Abner

17. Martinelli

18. Matheus Henrique

19. Evanilson

20. Reinier

21. Malcolm

22. Brenno

23. Guga