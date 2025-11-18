CBF divulga datas das últimas rodadas e define jogos atrasados do Brasileirão Estadão Conteúdo 18.11.25 22h22 A CBF confirmou, nesta terça-feira, a tabela detalhada das rodadas 37 e 38 do Brasileirão, além de dois jogos pendentes da 34ª rodada. A definição encerra a última lacuna do calendário e organiza a reta final da competição, que promete disputa intensa tanto pelo título quanto por vagas internacionais e permanência na Série A. Os jogos atrasados da 34ª rodada ocorrerão no dia 3 de dezembro: Red Bull Bragantino x Vitória, às 19h, no Cícero Souza Marques, e Atlético-MG x Palmeiras, às 21h30, na Arena MRV. A CBF adiou ambos por conta do calendário envolvendo as finais continentais de Palmeiras (Libertadores) e Atlético-MG (Sul-Americana). A 37ª rodada será dividida em três datas: 2, 3 e 4 de dezembro, com oito partidas distribuídas nesse período. Já a rodada decisiva está marcada para 7 de dezembro, um domingo, com as dez partidas simultâneas às 16h (de Brasília), repetindo o formato tradicional do encerramento. Entre os duelos que mais chamam atenção estão os envolvidos na disputa pelo título. A Globo transmitirá os penúltimos jogos de Flamengo e Palmeiras, ciente da importância da briga pela liderança, mas a emissora ainda não definiu qual partida exibirá na rodada final, apenas confirmando que deve aguardar o cenário matemático para anunciar sua escolha. A última rodada também reserva transmissões segmentadas. Flamengo x Mirassol, no José Maria de Campos Maia, será exclusivo do Amazon Prime Vídeo. Já Ceará x Palmeiras contará com Cazé TV, Record e Premiere. Confira os jogos abaixo: 34ª rodada 03/12 (quarta-feira) 19h Red Bull Bragantino x Vitória - Premiere Atlético-MG x Palmeiras - Globo e Première 37ª rodada 02/12 (terça-feira) 19h Vasco x Mirassol - SporTV e Premiere 21h30 Grêmio x Fluminense - SporTV e Premiere 03/12 (quarta-feira) 19h Fortaleza x Corinthians - SporTV e Premiere 19h30 Juventude x Santos - Amazon Prime 20h São Paulo x Internacional - Premiere Bahia x Sport - Premiere 21h30 Flamengo x Ceará - Globo e Premiere 04/12 (quinta-feira) Cruzeiro x Botafogo - Record, Cazé TV e Premiere 38ª rodada 07/12 (domingo) 16h Fluminense x Bahia - Premiere Botafogo x Fortaleza - Premiere Corinthians x Juventude - Premiere Santos x Cruzeiro - Premiere Mirassol x Flamengo - Amazon Prime Atlético-MG x Vasco - Premiere Internacional x Red Bull Bragantino - Premiere Vitória x São Paulo - Premiere Ceará x Palmeiras - Record, Cazé TV e Premiere Sport x Grêmio - Premiere Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF Brasileirão Flamengo Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19