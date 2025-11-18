Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

CBF divulga datas das últimas rodadas e define jogos atrasados do Brasileirão

Estadão Conteúdo

A CBF confirmou, nesta terça-feira, a tabela detalhada das rodadas 37 e 38 do Brasileirão, além de dois jogos pendentes da 34ª rodada. A definição encerra a última lacuna do calendário e organiza a reta final da competição, que promete disputa intensa tanto pelo título quanto por vagas internacionais e permanência na Série A.

Os jogos atrasados da 34ª rodada ocorrerão no dia 3 de dezembro: Red Bull Bragantino x Vitória, às 19h, no Cícero Souza Marques, e Atlético-MG x Palmeiras, às 21h30, na Arena MRV. A CBF adiou ambos por conta do calendário envolvendo as finais continentais de Palmeiras (Libertadores) e Atlético-MG (Sul-Americana).

A 37ª rodada será dividida em três datas: 2, 3 e 4 de dezembro, com oito partidas distribuídas nesse período. Já a rodada decisiva está marcada para 7 de dezembro, um domingo, com as dez partidas simultâneas às 16h (de Brasília), repetindo o formato tradicional do encerramento.

Entre os duelos que mais chamam atenção estão os envolvidos na disputa pelo título. A Globo transmitirá os penúltimos jogos de Flamengo e Palmeiras, ciente da importância da briga pela liderança, mas a emissora ainda não definiu qual partida exibirá na rodada final, apenas confirmando que deve aguardar o cenário matemático para anunciar sua escolha.

A última rodada também reserva transmissões segmentadas. Flamengo x Mirassol, no José Maria de Campos Maia, será exclusivo do Amazon Prime Vídeo. Já Ceará x Palmeiras contará com Cazé TV, Record e Premiere.

Confira os jogos abaixo: 34ª rodada 03/12 (quarta-feira)

19h

Red Bull Bragantino x Vitória - Premiere

Atlético-MG x Palmeiras - Globo e Première

37ª rodada 02/12 (terça-feira)

19h

Vasco x Mirassol - SporTV e Premiere

21h30

Grêmio x Fluminense - SporTV e Premiere

03/12 (quarta-feira)

19h

Fortaleza x Corinthians - SporTV e Premiere

19h30

Juventude x Santos - Amazon Prime

20h

São Paulo x Internacional - Premiere

Bahia x Sport - Premiere

21h30

Flamengo x Ceará - Globo e Premiere

04/12 (quinta-feira)

Cruzeiro x Botafogo - Record, Cazé TV e Premiere

38ª rodada 07/12 (domingo)

16h

Fluminense x Bahia - Premiere

Botafogo x Fortaleza - Premiere

Corinthians x Juventude - Premiere

Santos x Cruzeiro - Premiere

Mirassol x Flamengo - Amazon Prime

Atlético-MG x Vasco - Premiere

Internacional x Red Bull Bragantino - Premiere

Vitória x São Paulo - Premiere

Ceará x Palmeiras - Record, Cazé TV e Premiere

Sport x Grêmio - Premiere

Palavras-chave

futebol

CBF

Brasileirão

Flamengo

Palmeiras
