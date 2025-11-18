Capa Jornal Amazônia
Áustria garante vaga, Escócia vence no fim e as duas voltam à Copa após 28 anos

Estadão Conteúdo

Áustria e Escócia estão de volta à Copa do Mundo depois de 28 anos. Nesta terça-feira, os austríacos garantiram a vaga ao empatar por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina no Ernst-Happel-Stadion, enquanto a Escócia confirmou seu retorno com uma vitória épica por 4 a 2 sobre a Dinamarca, em um jogo decidido nos acréscimos - incluindo um golaço marcado atrás do meio de campo no Hampden Park.

A Áustria precisava ao menos empatar para terminar à frente da Bósnia no Grupo H e fez exatamente isso. O empate levou o time aos 19 pontos, dois a mais que os bósnios, que disputarão a repescagem para tentar ir ao segundo Mundial de sua história. Já os austríacos, ausentes desde 1998, voltam à Copa com uma grande campanha nas Eliminatórias.

A partida ficou tensa a partir dos 12 minutos, quando Tabakovic abriu o placar para a Bósnia ao completar de cabeça um cruzamento. A Áustria até empatou com Laimer, mas o VAR anulou por falta na origem. Mesmo com dificuldades, a equipe cresceu no segundo tempo e encontrou o gol da classificação aos 33, com Gregoritsch aproveitando sobra dentro da área.

Se a vaga da Áustria foi construída na paciência, a da Escócia foi marcada pelo drama. A seleção abriu o placar logo aos três minutos com McTominay, mas Hojlund empatou de pênalti na etapa final, cometido pelo lateral do Liverpool, Robertson. A situação dos dinamarqueses complicou quando Kristensen foi expulso aos 16, e os escoceses partiram para a pressão.

Shankland recolocou a Escócia na frente, mas Dorgu empatou novamente, deixando a Dinamarca a poucos minutos de garantir a vaga direta. Já nos acréscimos, o Hampden Park explodiu: Tierney acertou um chute preciso de fora da área e virou o jogo.

Pouco depois, McLean marcou um dos gols mais marcantes das Eliminatórias - em um arremate de longa distância, atrás do meio-campo, encobrindo o goleiro e selando o retorno escocês ao Mundial.

Com o resultado, a Escócia termina na liderança do Grupo C, com 13 pontos, deixando a Dinamarca com 11 e empurrada para a repescagem.

fuetbol

Eliminatórias

Escócia

Áustria
Esportes
.
