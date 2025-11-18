Áustria garante vaga, Escócia vence no fim e as duas voltam à Copa após 28 anos Estadão Conteúdo 18.11.25 19h37 Áustria e Escócia estão de volta à Copa do Mundo depois de 28 anos. Nesta terça-feira, os austríacos garantiram a vaga ao empatar por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina no Ernst-Happel-Stadion, enquanto a Escócia confirmou seu retorno com uma vitória épica por 4 a 2 sobre a Dinamarca, em um jogo decidido nos acréscimos - incluindo um golaço marcado atrás do meio de campo no Hampden Park. A Áustria precisava ao menos empatar para terminar à frente da Bósnia no Grupo H e fez exatamente isso. O empate levou o time aos 19 pontos, dois a mais que os bósnios, que disputarão a repescagem para tentar ir ao segundo Mundial de sua história. Já os austríacos, ausentes desde 1998, voltam à Copa com uma grande campanha nas Eliminatórias. A partida ficou tensa a partir dos 12 minutos, quando Tabakovic abriu o placar para a Bósnia ao completar de cabeça um cruzamento. A Áustria até empatou com Laimer, mas o VAR anulou por falta na origem. Mesmo com dificuldades, a equipe cresceu no segundo tempo e encontrou o gol da classificação aos 33, com Gregoritsch aproveitando sobra dentro da área. Se a vaga da Áustria foi construída na paciência, a da Escócia foi marcada pelo drama. A seleção abriu o placar logo aos três minutos com McTominay, mas Hojlund empatou de pênalti na etapa final, cometido pelo lateral do Liverpool, Robertson. A situação dos dinamarqueses complicou quando Kristensen foi expulso aos 16, e os escoceses partiram para a pressão. Shankland recolocou a Escócia na frente, mas Dorgu empatou novamente, deixando a Dinamarca a poucos minutos de garantir a vaga direta. Já nos acréscimos, o Hampden Park explodiu: Tierney acertou um chute preciso de fora da área e virou o jogo. Pouco depois, McLean marcou um dos gols mais marcantes das Eliminatórias - em um arremate de longa distância, atrás do meio-campo, encobrindo o goleiro e selando o retorno escocês ao Mundial. Com o resultado, a Escócia termina na liderança do Grupo C, com 13 pontos, deixando a Dinamarca com 11 e empurrada para a repescagem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fuetbol Eliminatórias Escócia Áustria COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19