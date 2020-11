CBF define confrontos das quartas da Copa do Brasil; veja quem pega quem

Na tarde desta sexta, a CBF definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e também as chaves até a grande decisão do torneio nacional. De um lado, ficaram Flamengo x São Paulo e Cuiabá x Grêmio, do outro Internacional x América-MG, e Ceará x Palmeiras. As partidas acontecem nos dias 11 e 18 do mês de novembro.

O destaque do sorteio ficou para o clássico nacional entre Flamengo e São Paulo. Atual campeão do Brasileirão e também da Copa Libertadores, o Rubro-negro vai em busca do seu quarto título da Copa do Brasil. Já o Tricolor do Morumbi tenta a conquista inédita da competição nacional. Recentemente, as equipes se enfrentaram no Maracanã e o clube do Morumbi venceu, por 4 a 1.

Quem passar do duelo entre cariocas e paulistas encara o vencedor de Cuiabá e Grêmio. Primeiro clube do estado do Mato Grosso a chegar nas quartas de final da Copa do Brasil, o Cuiabá é o vice-líder da Série B do Brasileirão. Por sua vez, o Grêmio corre atrás de seu sexto título no torneio para se igualar ao Cruzeiro como o maior vencedor da competição.

Do outro lado da chave, o Internacional mede forças com o América-MG. O clube do Rio Grande do Sul despachou o Atlético-GO nas oitavas, enquanto o Coelho mandou o Corinthians embora da competição. Na semifinal, o vencedor deste confronto encara o Ceará ou Palmeiras. O Verdão está de olho no seu quarto título da Copa do Brasil, enquanto o Vozão busca fazer história.

Importante ressaltar que os oito clubes participantes das quartas de final receberam uma premiação de R$ 3,3 milhões por avançarem até esta fase. Os quatro semifinalistas ganharão R$ 7 milhões pagos pela CBF. O grande campeão do torneio embolsa R$ 54 milhões pelo título e garante uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2021.

Veja os confrontos:

Chave AFlamengo x São Paulo Cuiabá x Grêmio

Chave B Internacional x América-MG Ceará x Palmeiras

Observação: a definição dos mandos de campo sai em instantes