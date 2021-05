CBF anuncia que dará novo auxílio financeiro a clubes e Federações

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira que tomará novas medidas de auxílio financeiro para associações e entidades se sustentarem em meio à pandemia de Covid-19. O suporte financeiro chegará a R$ 15,8 milhões destinado a clubes de menor investimento, além de destinar R$ 120 mil a cada uma das 27 Federações do país.

O repasse de R$ 15,8 milhões abrangerá 136 clubes que disputam as Séries C e D do Campeonato Brasileiro, além de equipes que estão no Brasileiro feminino Série A1 e Série A2. Cada agremiação receberá doação do mesmo valor do ano de 2020.

Em nota, a CBF frisou que "os recursos deverão ser utilizados exclusivamente para o cumprimento das obrigações do clube com seus jogadores e jogadoras, não podendo ter outra destinação".

Além disto, cada uma das 27 Federações Estaduais receberá o valor de R$ 120 mil como apoio para organizar suas competições locais. O total de investimento da entidade máxima do futebol brasileiro é de R$ 19 milhões.

Ao site da CBF, o mandatário Rogério Caboclo destacou. - A CBF cumpre, mais uma vez, seu papel de ampliar o apoio aos clubes e as Federações, que são a base do nosso esporte, em função dos impactos ainda gerados pela pandemia - disse.

Caboclo citou que a união já havia sido crucial na temporada passada.

- Em 2020, o futebol brasileiro deu uma demonstração de resiliência e unidade ao enfrentar esse desafio sem precedentes. Este ano, seguimos unidos e certos de que, dessa forma, somos capazes de superar todas as adversidades - reforçou.

A CBF detalhou como será a ordem de distribuição:

"Para os 68 clubes da Série D, o auxílio individual será de R$ 120 mil, num total de R$ 8.160.000,00.

Para os 20 clubes da Série C, o auxílio individual será de R$ 200 mil, num valor total de R$ 4.000.000,00.

Para os 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio individual será de R$ 120 mil, totalizando R$ 1.920.000,00.

Para os 36 clubes da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio individual será de R$ 50 mil, num valor total de R$ 1.800.000,00.

Para as Federações Estaduais, auxílio de R$ 120 mil, totalizando R$ 3.240.000,00".