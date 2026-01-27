CBF anuncia que cabine do VAR irá mudar de local para uma melhor comunicação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta terça-feira, 27, uma série de mudanças na arbitragem do futebol brasileiro para a temporada de 2026. Uma delas foi a alteração do local onde a cabine do VAR ficará instalada durante as partidas.

"A área de revisão passa a estar agora do outro lado do campo, onde o áudio pode ter mais tranquilidade, vai ter menos vazamento de áudio, de voz dentro do microfone do áudio, e fazendo uma comunicação mais clara, direta e padronizada com isso", declarou Netto Góes, presidente do Grupo de Trabalho de Arbitragem.

A medida faz parte do processo de profissionalização da arbitragem do país. Ao todo, a CBF escolheu os 72 profissionais com os quais terá contrato de trabalho. Serão 20 árbitros (11 deles do quadro da Fifa), 40 assistentes e 12 árbitros de vídeo (VAR).

Depois, ao final de cada temporada, ao menos dois de cada função estarão sujeitos a rebaixamento. Por outro lado, outros que tenham se destacado podem ser promovidos.

"A gente pensa em colocar bônus por êxito dentro das atuações deles. Então, se dentro do que eles vão atuar na partida, dentro da performance que ele tiver for positiva, pensamos no ranking de desenvolvimento nessa própria matriz profissionalização. Esse árbitro pode vir sim a receber bônus", disse Góes em entrevista ao Estadão.

A entidade irá desembolsar cerca de R$ 195 milhões para o desenvolvimento e profissionalização da arbitragem nos anos de 2026 e 2027.

O pontapé do Campeonato Brasileiro acontece nesta quarta, 28, com oito partidas agitando os gramados de todo o país. Já na quinta, 29, o Mirassol enfrenta o Vasco, enquanto o Botafogo recebe o Cruzeiro para finalizar a primeira rodada.