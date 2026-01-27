CBF anuncia que cabine do VAR irá mudar de local para uma melhor comunicação Estadão Conteúdo 27.01.26 21h42 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta terça-feira, 27, uma série de mudanças na arbitragem do futebol brasileiro para a temporada de 2026. Uma delas foi a alteração do local onde a cabine do VAR ficará instalada durante as partidas. "A área de revisão passa a estar agora do outro lado do campo, onde o áudio pode ter mais tranquilidade, vai ter menos vazamento de áudio, de voz dentro do microfone do áudio, e fazendo uma comunicação mais clara, direta e padronizada com isso", declarou Netto Góes, presidente do Grupo de Trabalho de Arbitragem. A medida faz parte do processo de profissionalização da arbitragem do país. Ao todo, a CBF escolheu os 72 profissionais com os quais terá contrato de trabalho. Serão 20 árbitros (11 deles do quadro da Fifa), 40 assistentes e 12 árbitros de vídeo (VAR). Depois, ao final de cada temporada, ao menos dois de cada função estarão sujeitos a rebaixamento. Por outro lado, outros que tenham se destacado podem ser promovidos. "A gente pensa em colocar bônus por êxito dentro das atuações deles. Então, se dentro do que eles vão atuar na partida, dentro da performance que ele tiver for positiva, pensamos no ranking de desenvolvimento nessa própria matriz profissionalização. Esse árbitro pode vir sim a receber bônus", disse Góes em entrevista ao Estadão. A entidade irá desembolsar cerca de R$ 195 milhões para o desenvolvimento e profissionalização da arbitragem nos anos de 2026 e 2027. O pontapé do Campeonato Brasileiro acontece nesta quarta, 28, com oito partidas agitando os gramados de todo o país. Já na quinta, 29, o Mirassol enfrenta o Vasco, enquanto o Botafogo recebe o Cruzeiro para finalizar a primeira rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF VAR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base 27.01.26 16h58 FUTEBOL Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo 27.01.26 16h21 Futebol BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano. 27.01.26 15h02 FUTEBOL Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história 27.01.26 14h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu 27.01.26 11h17 Futebol Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 27.01.26 12h46 futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53