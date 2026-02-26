CBF admite falha de procedimento em Palmeiras x Fluminense e adverte árbitro Em nota, a Comissão de Arbitragem explicou que tomou conhecimento do ocorrido ainda após o jogo e avaliou que a falha não gerou prejuízo esportivo Estadão Conteúdo 26.02.26 15h12 Felipe Fernandes de Lima, árbitro de Palmeiras x Fluminense (Cesar Greco / Palmeiras) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira, 26, sobre a polêmica de arbitragem no jogo entre Palmeiras e Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro. A entidade confirmou que houve um erro de procedimento, informou que o árbitro foi advertido, mas afastou qualquer possibilidade de impacto no andamento ou no resultado da partida. Em nota, a Comissão de Arbitragem explicou que tomou conhecimento do ocorrido ainda após o jogo e avaliou que a falha não gerou prejuízo esportivo. "A avaliação da comissão é que o erro de procedimento não trouxe prejuízo ao jogo, pois assim que a partida foi reiniciada, o Fluminense adquiriu a posse de bola e não houve sanção disciplinar, gol ou fato relevante imediatamente subsequente", diz o comunicado. A partida terminou com vitória do Palmeiras por 2 a 1, placar que já havia sido construído no primeiro tempo. O lance que gerou debate aconteceu na saída de bola: o time alviverde iniciou os dois tempos da partida com a posse, o que contraria a regra, já que cada equipe deve dar a saída em uma das etapas. Antes do início do jogo, os capitães Fábio e Gustavo Gómez participaram do sorteio. O goleiro do Fluminense venceu o cara ou coroa e optou pelo lado do campo, o que garantiu ao Palmeiras a saída no primeiro tempo. Com a inversão dos lados após o intervalo, a posse inicial deveria ser do time carioca, mas, por falha da arbitragem, os palmeirenses voltaram a iniciar o jogo. O erro passou despercebido pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima e por toda a equipe de arbitragem. Mesmo reconhecendo a gravidade do equívoco, a CBF reforçou que não houve desconhecimento da regra nem influência direta no resultado, descartando qualquer discussão sobre anulação da partida. Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 10 pontos e se manteve na liderança do Brasileirão, empatado com o São Paulo, mas com saldo de gols superior. O Fluminense, por sua vez, sofreu a primeira derrota na competição e aparece na quinta colocação, com sete pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Fluminense CBF arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem viagens na Série A e Parazão, Remo terá sequência de jogos em Belém Leão fará um total de quatro partidas em Belém, contando com o jogo diante do Internacional, no empate em 1 a 1 26.02.26 17h20 Futebol Com empate diante do Inter, Remo termina a 4ª rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Leão Azul é o único representante do Norte na elite do futebol brasileiro 26.02.26 15h52 Futebol Em meio à crise, Paysandu terá de decidir se vira SAF já no plano de recuperação Autor da Lei das SAFs diz que transição deve ser formalizada na proposta aos credores; prazo é considerado estratégico. 26.02.26 15h29 FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34