Cavaliers 'atropelam' Lakers com 3º quarto intenso em noite de homenagens a LeBron James na NBA Estadão Conteúdo 29.01.26 10h12 Em noite de tributo a LeBron James, que foi homenageado com um vídeo faltando pouco mais de sete minutos para o fim do primeiro quarto, o Cleveland Cavaliers "deu as cartas" no duelo com o Los Angeles Lakers e atropelou o rival pelo placar de 129 a 99 na noite desta quarta-feira, na Rocket Arena, em jogo válido pela temporada regular da NBA. O astro se emocionou durante um pedido de tempo quando os anfitriões exibiram um vídeo com seus melhores momentos, incluindo a atuação de 25 pontos consecutivos no Jogo 5 das Finais da Conferência Leste de 2007 contra o Detroit Pistons. Nos bastidores da liga americana de basquete, comenta-se a possibilidade de LeBron James disputar a sua provável última temporada pela equipe de Cleveland. O jogador, no entanto, não definiu o seu futuro. Apesar da homenagem, no entanto, ele teve um desempenho abaixo do esperado e pouco fez para tentar ajudar a sua equipe e marcou apenas 11 pontos. Esta foi a primeira vez em 13 visitas a Cleveland que ele não atingiu pelo menos 20 pontos. O jogador, de 41 anos, acertou 3 de 10 arremessos de quadra em 27 minutos. Luka Doncic liderou os Lakers com 29 pontos, mas teve de superar uma torção no tornozelo que o tirou do primeiro quarto por seis minutos, enquanto era examinado pelo departamento médico da franquia. Pelo lado do Cleveland, o destaque ficou por conta de Donovan Mitchell, maior pontuador do time no duelo (25). Os donos da casa aproveitaram um terceiro quarto dominante para abrir vantagem e estabelecer a vitória sobre o Los Angeles Lakers. O Cleveland liderava por 57 a 55 no intervalo, mas assumiu o controle no terceiro quarto, superando Los Angeles por 20 pontos (42 a 22). Foi a décima segunda vez nesta temporada que os Cavaliers marcaram pelo menos 40 pontos em um quarto. Confira as partidas da noite desta quarta-feira pela NBA Cleveland Cavaliers 129 x 99 Los Angeles Lakers Indiana Pacers 113 x 110 Chicago Bulls Boston Celtics 106 x 117 Atlanta Hawks Miami Heat 124 x 133 Orlando Magic Toronto Raptors 92 x 119 New York Knicks Memphis Grizzlies 97 x 112 Charlotte Hornets Dallas Mavericks 105 x 118 Minnesota Timberwolves Utah Jazz 124 x 140 Golden State Warriors Houston Rockets 99 x 111 San Antonio Spurs Acompanhe os jogos desta quinta-feira Philadelphia 76ers x Sacramento Kings Washington Wizards x Milwaukee Bucks Chicago Bulls x Miami Heat Atlanta Hawks x Houston Rockets Dallas Mavericks x Charlotte Hornets Denver Nuggets x Brooklyn Nets Phoenix Suns x Detroit Pistons Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Cavaliers Lakers LeBron James COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 FUTEBOL Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe 28.01.26 17h55 FUTEBOL Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão 28.01.26 17h44 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira 29.01.26 7h00 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56