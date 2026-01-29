Capa Jornal Amazônia
Cavaliers 'atropelam' Lakers com 3º quarto intenso em noite de homenagens a LeBron James na NBA

Estadão Conteúdo

Em noite de tributo a LeBron James, que foi homenageado com um vídeo faltando pouco mais de sete minutos para o fim do primeiro quarto, o Cleveland Cavaliers "deu as cartas" no duelo com o Los Angeles Lakers e atropelou o rival pelo placar de 129 a 99 na noite desta quarta-feira, na Rocket Arena, em jogo válido pela temporada regular da NBA.

O astro se emocionou durante um pedido de tempo quando os anfitriões exibiram um vídeo com seus melhores momentos, incluindo a atuação de 25 pontos consecutivos no Jogo 5 das Finais da Conferência Leste de 2007 contra o Detroit Pistons.

Nos bastidores da liga americana de basquete, comenta-se a possibilidade de LeBron James disputar a sua provável última temporada pela equipe de Cleveland. O jogador, no entanto, não definiu o seu futuro.

Apesar da homenagem, no entanto, ele teve um desempenho abaixo do esperado e pouco fez para tentar ajudar a sua equipe e marcou apenas 11 pontos. Esta foi a primeira vez em 13 visitas a Cleveland que ele não atingiu pelo menos 20 pontos. O jogador, de 41 anos, acertou 3 de 10 arremessos de quadra em 27 minutos.

Luka Doncic liderou os Lakers com 29 pontos, mas teve de superar uma torção no tornozelo que o tirou do primeiro quarto por seis minutos, enquanto era examinado pelo departamento médico da franquia.

Pelo lado do Cleveland, o destaque ficou por conta de Donovan Mitchell, maior pontuador do time no duelo (25). Os donos da casa aproveitaram um terceiro quarto dominante para abrir vantagem e estabelecer a vitória sobre o Los Angeles Lakers.

O Cleveland liderava por 57 a 55 no intervalo, mas assumiu o controle no terceiro quarto, superando Los Angeles por 20 pontos (42 a 22). Foi a décima segunda vez nesta temporada que os Cavaliers marcaram pelo menos 40 pontos em um quarto.

Confira as partidas da noite desta quarta-feira pela NBA

Cleveland Cavaliers 129 x 99 Los Angeles Lakers Indiana Pacers 113 x 110 Chicago Bulls Boston Celtics 106 x 117 Atlanta Hawks Miami Heat 124 x 133 Orlando Magic Toronto Raptors 92 x 119 New York Knicks Memphis Grizzlies 97 x 112 Charlotte Hornets Dallas Mavericks 105 x 118 Minnesota Timberwolves Utah Jazz 124 x 140 Golden State Warriors Houston Rockets 99 x 111 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta quinta-feira

Philadelphia 76ers x Sacramento Kings Washington Wizards x Milwaukee Bucks Chicago Bulls x Miami Heat Atlanta Hawks x Houston Rockets Dallas Mavericks x Charlotte Hornets Denver Nuggets x Brooklyn Nets Phoenix Suns x Detroit Pistons Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

