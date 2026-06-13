Catar x Suíça: onde assistir ao vivo e detalhes do jogo de hoje (13/06) pela Copa do Mundo 2026 Catar e Suíça estreiam pelo Grupo B da Copa do Mundo; veja horário, onde assistir e como chegam as seleções para o confronto Hannah Franco 13.06.26 15h00 Catar e Suíça estreiam pelo Grupo B da Copa do Mundo; veja horário, onde assistir e como chegam as seleções para o confronto (Instagram/@swissnatimen) Catar x Suíça disputam hoje, sábado (13/06), a 1ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia (EUA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Catar x Suíça ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV (YouTube e streaming) e Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Suíça estreia na Copa do Mundo com o favoritismo ao seu lado. A seleção europeia aposta na consistência defensiva construída nos últimos anos, além da experiência de jogadores como Granit Xhaka e Breel Embolo para iniciar a competição com um resultado positivo. Comandada por Murat Yakin, a equipe suíça chega ao Mundial com a missão de confirmar o bom retrospecto recente em grandes competições e buscar uma vaga nas fases eliminatórias. Já o Catar tenta surpreender na estreia. Sob o comando do técnico espanhol Julen Lopetegui, a seleção asiática aposta na organização tática e na qualidade de nomes como Akram Afif e Almoez Ali para competir de igual para igual diante dos europeus. O confronto é considerado importante para as pretensões das duas equipes no Grupo B, já que uma vitória pode representar vantagem importante na luta pela classificação às oitavas de final. VEJA MAIS Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida Espaços públicos e eventos da capital vão transmitir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 Copa do Mundo: Confira shows para curtir em Belém no pré e pós-jogo do Brasil hoje (13) Reduto, São Brás, Campina, Cidade Velha e Souza concentram eventos especiais para a estreia da Seleção Brasileira Catar x Suíça: prováveis escalações Catar: Meshaal Barsham; Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Al-Amin; Jassem Jaber, Ahmed Fathi e Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali e Akram Afif. Técnico: Julen Lopetegui. Suíça: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Ruben Vargas e Fabian Rieder; Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin. FICHA TÉCNICA Catar x Suíça Copa do Mundo 2026 - Grupo B Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia (EUA) Data/Horário: 13 de junho de 2026, às 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo Catar Suíça COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 FUTEBOL Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo 13.06.26 22h50 copa do mundo Exclusivo: Denilson comenta a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 para O Liberal Denilson citou a ansiedade e nervosismo como um dos motivos do futebol apresentado pela seleção Brasileira diante do Marrocos 13.06.26 22h25 FUTEBOL Com golaço de Vini Jr, Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 Após sair atrás do placar, Seleção Brasileira reage com Vini Jr e inicia Mundial com um ponto 13.06.26 21h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Knicks repetem recuperação incrível, vencem Spurs no Texas e são campeões da NBA 14.06.26 0h57 FUTEBOL Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo 13.06.26 22h50 mma sport club Capanema Fighting acontece neste sábado com super GP na categoria peso-leve 18.11.22 17h19 FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13