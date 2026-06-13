Catar x Suíça: onde assistir ao vivo e detalhes do jogo de hoje (13/06) pela Copa do Mundo 2026

Catar x Suíça disputam hoje, sábado (13/06), a 1ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia (EUA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Catar x Suíça ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV (YouTube e streaming) e Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Suíça estreia na Copa do Mundo com o favoritismo ao seu lado. A seleção europeia aposta na consistência defensiva construída nos últimos anos, além da experiência de jogadores como Granit Xhaka e Breel Embolo para iniciar a competição com um resultado positivo.

Comandada por Murat Yakin, a equipe suíça chega ao Mundial com a missão de confirmar o bom retrospecto recente em grandes competições e buscar uma vaga nas fases eliminatórias.

Já o Catar tenta surpreender na estreia. Sob o comando do técnico espanhol Julen Lopetegui, a seleção asiática aposta na organização tática e na qualidade de nomes como Akram Afif e Almoez Ali para competir de igual para igual diante dos europeus.

O confronto é considerado importante para as pretensões das duas equipes no Grupo B, já que uma vitória pode representar vantagem importante na luta pela classificação às oitavas de final.

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Catar x Suíça: prováveis escalações

Catar: Meshaal Barsham; Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Al-Amin; Jassem Jaber, Ahmed Fathi e Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali e Akram Afif. Técnico: Julen Lopetegui.

Suíça: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Ruben Vargas e Fabian Rieder; Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin.

FICHA TÉCNICA

Catar x Suíça

Copa do Mundo 2026 - Grupo B

Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia (EUA)

Data/Horário: 13 de junho de 2026, às 16h