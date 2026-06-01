Catar divulga lista de convocados para a Copa do Mundo com dupla brasileira Estadão Conteúdo 01.06.26 18h11 Anfitrião da última Copa do Mundo em 2022, o Catar anunciou a lista de convocados para o Mundial deste ano. A lista do técnico espanhol Julen Lopetegui conta com dois atletas de origem brasileira: o atacante Edmilson Junior, do Al-Duhail, e o lateral-esquerdo Lucas Mendes, do Al-Wakrah. Edmilson Junior nasceu na Bélgica e é filho do ex-jogador brasileiro Edmílson Paulo da Silva, revelado pelo Sport e que se destacou no futebol belga nos anos 1990. Depois de despontar como promessa na Europa, o filho foi para o Al-Duhail, do Catar, onde atua desde 2018. Já Lucas Mendes é paranaense, nasceu em Curitiba e foi revelado pelo Coritiba. Entre 2012 e 2014 defendeu o Olympique de Marselha e em 2014 se transferiu para o futebol catari, onde ganhou destaque. A dupla de brasileiros reforça o elenco do Catar para o segunda Copa do Mundo do país do Oriente Médio. Na edição passada, os catarianos caíram ainda na fase de grupos. Neste ano, o Catar está no Grupo B, com o Canadá, um dos anfitriões, além de Suíça e Bósnia e Herzegovina. A estreia será contra a seleção suíça no dia 13 de junho, às 16 horas (horário de Brasília), no Levis Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos. VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DO CATAR PARA A COPA DO MUNDO 2026: Goleiros - Mahmoud Abunada (Al-Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd) e Salah Zakaria (Al-Duhail) Defensores - Ayoub Al-Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Homam Al-Amin (Al-Duhail), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi) e Sultan Al-Brake (Al-Duhail) Meio-campistas - Assim Madibo (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Ahmed Fathy (Pyramids), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Jassem Gaber (Al-Rayyan) e Mohamed Mannaj (Al-Shamal) Atacantes - Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharaf), Ahmed Alaa (Al-Rayyan), Akram Afif (Al-Sadd), AlMoez Ali (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Hasan Al-Haydos (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Tahsin Mohammed (Al-Duhail) e Youssef Abdulrazzaq (Al-Sadd) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção catari convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos 01.06.26 12h38 FUTEBOL Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez 01.06.26 11h42 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05