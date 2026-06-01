Catar divulga lista de convocados para a Copa do Mundo com dupla brasileira

Anfitrião da última Copa do Mundo em 2022, o Catar anunciou a lista de convocados para o Mundial deste ano. A lista do técnico espanhol Julen Lopetegui conta com dois atletas de origem brasileira: o atacante Edmilson Junior, do Al-Duhail, e o lateral-esquerdo Lucas Mendes, do Al-Wakrah.

Edmilson Junior nasceu na Bélgica e é filho do ex-jogador brasileiro Edmílson Paulo da Silva, revelado pelo Sport e que se destacou no futebol belga nos anos 1990. Depois de despontar como promessa na Europa, o filho foi para o Al-Duhail, do Catar, onde atua desde 2018.

Já Lucas Mendes é paranaense, nasceu em Curitiba e foi revelado pelo Coritiba. Entre 2012 e 2014 defendeu o Olympique de Marselha e em 2014 se transferiu para o futebol catari, onde ganhou destaque.

A dupla de brasileiros reforça o elenco do Catar para o segunda Copa do Mundo do país do Oriente Médio. Na edição passada, os catarianos caíram ainda na fase de grupos.

Neste ano, o Catar está no Grupo B, com o Canadá, um dos anfitriões, além de Suíça e Bósnia e Herzegovina. A estreia será contra a seleção suíça no dia 13 de junho, às 16 horas (horário de Brasília), no Levis Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DO CATAR PARA A COPA DO MUNDO 2026:

Goleiros - Mahmoud Abunada (Al-Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd) e Salah Zakaria (Al-Duhail)

Defensores - Ayoub Al-Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Homam Al-Amin (Al-Duhail), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi) e Sultan Al-Brake (Al-Duhail)

Meio-campistas - Assim Madibo (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Ahmed Fathy (Pyramids), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Jassem Gaber (Al-Rayyan) e Mohamed Mannaj (Al-Shamal)

Atacantes - Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharaf), Ahmed Alaa (Al-Rayyan), Akram Afif (Al-Sadd), AlMoez Ali (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Hasan Al-Haydos (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Tahsin Mohammed (Al-Duhail) e Youssef Abdulrazzaq (Al-Sadd)