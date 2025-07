Catar confirma candidatura de Doha para sediar Jogos Olímpicos de 2036

O Comitê Olímpico do Catar anunciou nesta terça-feira (22) a candidatura oficial da capital Doha para sediar os Jogos Olímpicos de 2036. O país do Oriente Médio, que sediou a Copa do Mundo de futebol em 2022, afirma que possui 95% da infraestrutura esportiva necessária para receber o evento.

A candidatura foi formalizada pelo xeque Joaan bin Hamad Al Thani, presidente do Comitê Olímpico do Catar. “Temos um plano nacional abrangente para garantir 100% de prontidão de todas as instalações”, afirmou o dirigente. Segundo ele, a proposta está alinhada a uma visão de longo prazo que prioriza inclusão, sustentabilidade e legado social e econômico.

País tenta ser o primeiro do Oriente Médio a sediar uma Olimpíada

A escolha da sede dos Jogos Olímpicos de 2036 ainda está em fase inicial, sem datas previstas. Com a rotação continental adotada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), a próxima cidade-sede deve estar na Ásia ou África, após edições já definidas na Europa (Paris-2024), Américas (Los Angeles-2028) e Oceania (Brisbane-2032).

Além de Doha, estão na disputa Santiago (Chile), Istambul (Turquia), Nusantara (Indonésia) e uma cidade ainda não definida da Índia.

Histórico esportivo fortalece candidatura do Catar

Nas últimas duas décadas, o Catar tem investido fortemente no setor esportivo, com a realização de 18 campeonatos mundiais de diferentes modalidades. Entre os principais eventos estão:

Copa do Mundo FIFA (2022)

Mundial de Handebol Masculino (2015)

Mundial de Atletismo (2019)

Mundial de Esportes Aquáticos (2024)

Mundial de Tênis de Mesa (2025)

O país também sediou os Jogos Asiáticos de 2006, considerados um teste importante para a candidatura olímpica.

Primeira decisão da nova presidente do COI

A definição da sede dos Jogos Olímpicos de 2036 será a primeira sob comando de Kirsty Coventry, que assumiu a presidência do COI em 23 de junho. Nascida no Zimbábue, ela é a primeira africana a ocupar o cargo.