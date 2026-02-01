Cássio vai ao banheiro e Cruzeiro vence o Betim com gol nos acréscimos pelo Mineiro Estadão Conteúdo 01.02.26 22h32 Um fato inédito no futebol brasileiro aconteceu no jogo entre Betim e Cruzeiro, neste domingo à noite, na Arena Urbsan, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O goleiro Cássio, da Raposa, pediu para ir ao banheiro para fazer as suas necessidades fisiológicas. Ele foi rápido, deixando o jogo paralisado por apenas quatro minutos. Em campo, o jogo poderia ser definido como uma porcaria e o placar foi sacramentado somente aos 54 minutos do segundo tempo, numa cabeçada de Matheus Pereira após cruzamento de Arroyo. A vitória suada por 1 a 0 atenuou a situação do Cruzeiro, ainda sem segundo lugar do Grupo C, com nove pontos, dois atrás do líder North, com 11. A posição cruzeirense ainda é delicada, porque o regulamento coloca nas semifinais apenas os líderes dos três grupos e o segundo melhor colocado. O Betim é o lanterna do Grupo B, com seis pontos, briga contra o rebaixamento. O Cruzeiro jogou mal de novo, porém, não sofreu sua quarta derrota consecutiva. Antes tinha perdido duas vezes pelo Mineiro, diante do Democrata (1 a 0) e contra o rival Atlético-MG, sofrendo a virada no clássico, por 2 a 1. No meio de semana, na abertura do Brasileirão, a Raposa foi goleada por 4 a 0 pelo Botafogo, no Rio, deixando pressionado o técnico Tite. O lance curioso envolvendo Cássio aconteceu no início do segundo tempo. Aos dois minutos, o goleiro de 38 anos, supercampeão pelo Corinthians, chamou o árbitro Murilo Francisco Misson Júnior e avisou que precisava sair de campo. Ele foi autorizado pelo árbitro, o que é permitido, embora não existe nada na regra que trate do caso. Se fosse um jogador de linha, certamente, o jogo teria continuado com um jogador a menos. A ausência do goleiro chamou atenção de todos e não foi explicada por ninguém, nem mesmo pelo médico do clube que acompanhou Cássio até a porta do vestiário. Ele saiu de lá sorrindo, deu um pique até o gol e o jogo recomeçou aos seis minutos. O jogo, disputado debaixo de chuva, foi carente de uma boa qualidade técnica. Cássio ainda fez uma grande defesa aos 24 minutos, quando saiu nos pés de Paulo Henrique e evitou o gol adversário. No primeiro tempo, o Cruzeiro foi sonolento. Teve a seu favor um gol de Chico da Costa anulado, por impedimento, e uma chance desperdiçada pelo colombiano Villarreal, nos acréscimos. No meio de semana, quinta-feira (5), no Mineirão, o Cruzeiro busca a reabilitação no Brasileirão diante do Coritiba, que também perdeu na estreia - 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, no Paraná. Pelo Mineiro, a Raposa volta a campo no próximo domingo (8) diante do rival América, no Mineirão, encerrando a fase de classificação fora diante do URT. O Betim, clube de apenas oito anos, vai receber o Itabirito. FICHA TÉCNICA BETIM 0 X 1 CRUZEIRO BETIM - Jori; Talison (João Magno), Gabriel Marques, Jean Rodrigues e Pedro Henrique; Riquelmy, Arilson, Jhemerson (Paulo Henrique) e Victor Mafra (Vitinho); Erick Salles (Cauã Marangoni) e Maycon Rangel (Bruno Menezes). Técnico: Emerson Ávila. CRUZEIRO - Cássio; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Matheus Henrique), Christian (Wanderson), Gerson e Matheus Pereira; Arroyo e Chico da Costa (Villarreal). Técnico: Tite. GOL - Matheus Pereira, aos 54 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Gabriel Marques, Riquelmy e Maycon Rangel (Betim). Lucas Romero (Cruzeiro). ÁRBITRO - Murilo Francisco Misson Júnior RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis LOCAL - Arena Urbsan, em Betim (MG) 