Caso Daniel Alves: pedido de liberdade provisória do jogador será analisado nesta quinta-feira (16)

O jogador Daniel Alves pode ter o pedido de liberdade provisória concedido nesta quinta-feira (16). Esta é a dada marcada pelo Tribunal de Barcelona para analisar o recurso impetrado pela defesa do lateral-direito ex-Barcelona, PSG e Juventus, que tenta fazer com que o brasileiro deixe a prisão preventiva e cumpra reclusão domiciliar enquanto aguarda o julgamento da acusação de estupro a uma mulher espanhola no fim do ano passado.

A audiência será realizada de maneira virtual, sem a presença de Daniel Alves ou da jovem de 23 anos que acusa o jogador - estarão presentes apenas as equipes jurídicas das partes. O pedido de prisão domiciliar foi feito pelo advogado de Daniel, Cristóbal Martell, no dia 30 de janeiro. O caso ocorreu na madrugada do dia 31 de dezembro no banheiro da área VIP da boate Sutton, em Barcelona.

O julgamento do recurso, no entanto, não deverá ter um resultado imediato. O encontro desta quinta-feira servirá para as partes apresentarem seus argumentos, mas uma decisão só deverá ser anunciada posteriormente. Para conseguir cumprir a prisão preventiva em casa a defesa de Daniel Alves vai sugerir diversas medidas, entre as quais a entrega do passaporte à Justiça espanhola, o uso de pulseira eletrônica e até mesmo a obrigação de se apresentar rotineiramente às autoridades locais para provar que não fugiu do país.

Quase um mês preso

Daniel Alves cumpre prisão preventiva desde o dia 20 de janeiro, quando a juíza do caso decretou a reclusão do jogador sem direito a fiança. O lateral-direito está no presídio Brians 2, em Barcelona, e tem como companheiro de cela outro brasileiro chamado Coutinho, que foi segurança de Ronaldinho Gaúcho e foi condenado por estupro de menor.