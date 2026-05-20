Casemiro fica perto de acerto por três anos com time de Messi nos EUA após despedida do United A família de Casemiro foi decisiva para a escolha após propostas de clubes europeus e também da Arábia Saudita, onde poderia ganhar salários mais altos Estadão Conteúdo 20.05.26 16h58 Casemiro (Instagram @premierleague) O sonho das equipes brasileiras em contarem com o futebol do volante Casemiro, capitão da seleção após despedida do Manchester United está cada vez mais distante. O jogador tem acordo encaminhado por três temporadas com o Inter Miami e deve ser companheiro de Messi após a Copa do Mundo. De acordo com o ge, as tratativas se arrastam há três meses e a família de Casemiro foi decisiva para a escolha após propostas de clubes europeus e também da Arábia Saudita, onde poderia ganhar salários mais altos. O bem-estar do volante pesou na escolha. A ideia de Casemiro, de 34 anos, é assinar o acordo por três temporadas antes de se concentrar para a disputa da Copa do Mundo, a ser realizada a partir de junho em gramados dos Estados Unidos, Canadá e México e com o Brasil estreando diante de Marrocos no dia 13. Casemiro fez grande temporada com o Manchester United, anotando nove gols, sobretudo no jogo aéreo, deu assistências e viu a torcida inglesa, em coro, clamar por sua permanência. A decisão de mudar de ares após quatro temporadas, contudo, foi irreversível. Esperava-se que o jogador abrisse oportunidade para clubes nacionais repatriá-lo, mas a aposentadoria está cada vez mais perto de ser longe do País. O Inter de Miami acerta os últimos detalhes do acordo e nem cogita perder a oportunidade de tê-lo no clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Major League Soccer Inter Miami Casemiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27