Casares renuncia à presidência do São Paulo após derrota no Conselho e operação contra aliados A exemplo do ex-presidente Carlos Miguel Aidar, Casares renuncia e garante a permanência entre os conselheiros do Consultivo e continua ativo no clube. Estadão Conteúdo 21.01.26 17h47 Julio Casares (Instagram @juliocasares_sp) Julio Casares deixou a presidência do São Paulo. Ele renunciou dias após ter sofrido uma derrota no processo de impeachment no Conselho Deliberativo. O procedimento ainda previa uma assembleia de sócios, a ser convocada em até 30 dias. Entretanto, uma nova derrota poderia significar perda de direitos políticos no clube por até 10 anos e exclusão no Conselho Consultivo. Em carta publicada no seu perfil do Instagram, Casares diz que as acusações as quais responde iniciaram com "versões frágeis" e são tratadas como verdade "mesmo sem apresentação de provas robustas." A renúncia vem no mesmo dia que a Polícia Civil realizou uma operação de busca e apreensão contra Mara Casares e Douglas Schwartzmann, aliados de Casares que estão licenciados. Eles são suspeitos de um esquema de uso irregular de camarotes no MorumBis. Casares ainda é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Há inquéritos que apuram gestão temerária, desvios dos cofres do clube e uso irregular de camarote no MorumBis. Na reunião de sexta-feira, o então mandatário são-paulino evitou contato com a imprensa. Ele já estava no clube desde a tarde e foi até o salão da reunião por um caminho interno. Durante o encontro, ele sentou-se apenas com seus advogados, isolado dos demais conselheiros. O presidente alegou ser vítima de acusações sem provas. Disse que, até então, não teve ampla defesa e relatou ter sofrido ameaças. Quando foi encerrada a reunião, e iniciou a votação, Casares deixou o salão. Por um caminho interno e novamente sem passar próximo dos jornalistas, ele deixou o MorumBis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC crise politica Julio Casares renúncia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira 21.01.26 9h27 Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 futebol MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos 21.01.26 9h27