Cartolouco diz ser amigo de Adriano Imperador e lembra 'cara de derrota' após pregar peça em Galvão Bueno

O jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, foi o convidado do 'The Noite', no SBT, nesta segunda-feira, e falou de diversos assuntos. Sobre a Globo, Lucas relembrou o dia em que deixou Galvão Bueno com 'cara de derrota' após uma brincadeira em que ele fingiu cumprimentar o narrador no 'Bem, Amigos' e deixou ele no vácuo.

+ Veja a tabela do Brasileirão!

"Eu tinha visto o filme do Bozo, e o filme do Bozo falava que ninguém chuta a bunda dos grandes. E aí que tá a comédia, aí que tá o engraçado", disse ele, destacando que Galvão fez cara de que não gostou.

"A cara dele de derrota, gol contra", relembrou.

Cartolouco falou da origem do apelido dele - destacando que não gostava do Cartola, quando virou rosto do game global.

"Comecei a fazer um quadro sobre cartola, e eu odiava o Cartola, não gostava, não jogava. Meu chefe me perguntou se eu jogava Cartola, e eu falei 'pô, sou fanático. Cartola minha vida, tudo pra mim'. Comecei a fazer o quadro. O quadro se chamava 'Cartoloucos', eu era conhecido como estagiário, e aí não sei como, mas pegou", disse.

O jornalista falou ainda da amizade com Adriano Imperador e do dia que dormiu na casa do ex-jogador.

"Conheci um moleque que era amigo do Adriano. Eu estava no show do Barão Vermelho com meu pai, no Circo Voador no Rio, aí o moleque me ligou 'tô aqui na casa do Didico, vem pra cá'. Abandonei o show e fui. Casa do Adriano, pô. Ele era vizinho da Anitta, da Bruna Marquezine. Cheguei lá, fui dormir no quarto de visita do Adriano. Moleque, eu acordei 11 da manhã. Aí desci as escadas, quem tava lá. Numa mesa de plástico, tomando uísque às 11 da manhã, jogando dominó: Adriano Imperador. Ele falou: 'pô, faz dupla de dominó aqui comigo. Comecei a jogar dominó e peguei amizade com o Adriano", contou.

Lucas falou ainda sobre a guerra de álcool em gel ao vivo no SporTV que viralizou no SporTV e brincou com o apresentador no fim da atração. Após deixar a Globo, Lucas participou do reality 'A Fazenda', da RecordTV e se aventurou como jogador de futebol do Resende, no Campeonato Carioca.