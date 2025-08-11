Cartão vermelho por xixi? Jogador é expulso por urinar no banco de reservas Lucas Souza, do Metropolitano, foi flagrado fazendo xixi em uma garrafa no banco de reservas e acabou levando cartão vermelho; episódio curioso ocorreu durante jogo da Série B do Catarinense Hannah Franco 11.08.25 21h28 Lucas Souza, do Metropolitano, é expulso por urinar durante jogo da Série B Catarinense (Reprodução/Youtube) Um episódio inusitado marcou a partida entre Metropolitano e Carlos Renaux, válida pela ida da semifinal da Série B do Campeonato Catarinense, no último domingo (10). O atacante Lucas Souza, do Metropolitano, foi expulso após urinar em uma garrafa plástica enquanto estava no banco de reservas, no Estádio do Sesi, em Blumenau (SC). A situação ocorreu aos 16 minutos do segundo tempo, com o jogo empatado em 1 a 1. O árbitro Adriano Roberto de Souza foi alertado pela equipe de arbitragem sobre a atitude do jogador e aplicou o cartão vermelho imediatamente. O motivo da expulsão foi registrado na súmula da partida: “O atleta estava urinando dentro de uma garrafa plástica em seu banco de reservas.” VEJA MAIS Goleiro do Vasco expulso por cera tem hematoma e contusão por trauma, aponta exame Neymar faz gol de mão, é expulso, Santos perde para o Botafogo e torcida se revolta O influencer e atleta usou a mão para fazer gol, levou o segundo amarelo e foi expulso Apesar da ocorrência bizarra, a partida continuou normalmente. Os gols já haviam sido marcados por Hebert, do Carlos Renaux, e Cássio, que fez contra para empatar a partida a favor do Metropolitano. Com o empate, a decisão da vaga na final ficou para o jogo da volta, marcado para o próximo sábado (16). No entanto, Lucas Souza será desfalque para o time de Blumenau, já que cumprirá suspensão automática devido à expulsão. O episódio gerou repercussão nas redes sociais e entre torcedores, principalmente pelo caráter inusitado da punição. Até o momento, o clube Metropolitano não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave santa catarina metropolitano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras 11.08.25 20h48 Copa da Juventude Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude Equipes venceram finais disputadas na Arena Águia, em Ananindeua 11.08.25 18h06 SÉRIE B Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar' Atacante marcou na vitória sobre o América-MG e destaca confiança no trabalho do técnico António Oliveira 11.08.25 16h55 Adrenalina Baiano - o arquiteto das emoções sobre duas rodas Ele é construtor de pistas de motocross e transformou a paixão em profissão. 11.08.25 14h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira 11.08.25 7h00 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40 Futebol Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém 11.08.25 10h45 Futebol Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A 11.08.25 11h15