O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cartão vermelho por xixi? Jogador é expulso por urinar no banco de reservas

Lucas Souza, do Metropolitano, foi flagrado fazendo xixi em uma garrafa no banco de reservas e acabou levando cartão vermelho; episódio curioso ocorreu durante jogo da Série B do Catarinense

Hannah Franco
Lucas Souza, do Metropolitano, é expulso por urinar durante jogo da Série B Catarinense (Reprodução/Youtube)

Um episódio inusitado marcou a partida entre Metropolitano e Carlos Renaux, válida pela ida da semifinal da Série B do Campeonato Catarinense, no último domingo (10). O atacante Lucas Souza, do Metropolitano, foi expulso após urinar em uma garrafa plástica enquanto estava no banco de reservas, no Estádio do Sesi, em Blumenau (SC).

A situação ocorreu aos 16 minutos do segundo tempo, com o jogo empatado em 1 a 1. O árbitro Adriano Roberto de Souza foi alertado pela equipe de arbitragem sobre a atitude do jogador e aplicou o cartão vermelho imediatamente. O motivo da expulsão foi registrado na súmula da partida: “O atleta estava urinando dentro de uma garrafa plástica em seu banco de reservas.”

Apesar da ocorrência bizarra, a partida continuou normalmente. Os gols já haviam sido marcados por Hebert, do Carlos Renaux, e Cássio, que fez contra para empatar a partida a favor do Metropolitano.

Com o empate, a decisão da vaga na final ficou para o jogo da volta, marcado para o próximo sábado (16). No entanto, Lucas Souza será desfalque para o time de Blumenau, já que cumprirá suspensão automática devido à expulsão.

O episódio gerou repercussão nas redes sociais e entre torcedores, principalmente pelo caráter inusitado da punição. Até o momento, o clube Metropolitano não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

santa catarina

metropolitano
