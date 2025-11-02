Carrascal sofre edema ósseo e vira dúvida no Flamengo para os próximos jogos do Brasileirão Estadão Conteúdo 02.11.25 17h33 Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Sport, Jorge Carrascal passou por exame de ressonância magnética na madrugada deste domingo. O resultado apontou um edema ósseo na região da costela, sem fratura. O meia já iniciou tratamento sob acompanhamento do departamento médico do clube e será reavaliado nos próximos dias. Carrascal sentiu o problema aos 20 minutos do primeiro tempo, após disputar uma bola e receber um impacto direto na região das costelas. O jogador ainda tentou permanecer em campo, mas foi substituído logo em seguida por Luiz Araújo. O diagnóstico trouxe alívio parcial, já que não houve lesão óssea mais grave, mas a recuperação demandará cuidados. Contratado na última janela, o atleta soma 14 partidas e quatro assistências com a camisa do Flamengo. Ele chegou a balançar as redes contra o Racing, pela Libertadores, mas o gol foi posteriormente atribuído como contra de Rojo. O jogador vinha crescendo de produção e ganhando confiança sob o comando de Filipe Luís. A tendência é que o meio-campista fique fora das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Internamente, o clube trabalha com a possibilidade de desfalque contra o São Paulo e o Santos, ambos compromissos importantes na luta pelas primeiras posições da tabela. O objetivo é evitar riscos de agravamento e garantir retorno em plena forma. O Flamengo volta a campo na quarta-feira, às 21h30, diante do São Paulo, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Carrascal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Carlos Ferreira Leão em domingo de luz, por nova vida 02.11.25 7h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL 'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro 02.11.25 7h30 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15