Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Carrascal sofre edema ósseo e vira dúvida no Flamengo para os próximos jogos do Brasileirão

Estadão Conteúdo

Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Sport, Jorge Carrascal passou por exame de ressonância magnética na madrugada deste domingo. O resultado apontou um edema ósseo na região da costela, sem fratura. O meia já iniciou tratamento sob acompanhamento do departamento médico do clube e será reavaliado nos próximos dias.

Carrascal sentiu o problema aos 20 minutos do primeiro tempo, após disputar uma bola e receber um impacto direto na região das costelas. O jogador ainda tentou permanecer em campo, mas foi substituído logo em seguida por Luiz Araújo. O diagnóstico trouxe alívio parcial, já que não houve lesão óssea mais grave, mas a recuperação demandará cuidados.

Contratado na última janela, o atleta soma 14 partidas e quatro assistências com a camisa do Flamengo. Ele chegou a balançar as redes contra o Racing, pela Libertadores, mas o gol foi posteriormente atribuído como contra de Rojo. O jogador vinha crescendo de produção e ganhando confiança sob o comando de Filipe Luís.

A tendência é que o meio-campista fique fora das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Internamente, o clube trabalha com a possibilidade de desfalque contra o São Paulo e o Santos, ambos compromissos importantes na luta pelas primeiras posições da tabela. O objetivo é evitar riscos de agravamento e garantir retorno em plena forma.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, às 21h30, diante do São Paulo, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Flamengo

Carrascal
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

série d 2026

Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros

A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos

02.11.25 9h00

CAYU

Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu

Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor.

02.11.25 8h00

Carlos Ferreira

Leão em domingo de luz, por nova vida

02.11.25 7h00

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CAYU

Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu

Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor.

02.11.25 8h00

Futebol

Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens

O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026

31.10.25 23h14

FUTEBOL

'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A

Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro

02.11.25 7h30

FUTEBOL

Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C

O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais

31.10.25 22h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda