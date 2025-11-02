Carrascal sofre edema ósseo e vira dúvida no Flamengo para os próximos jogos do Brasileirão

Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Sport, Jorge Carrascal passou por exame de ressonância magnética na madrugada deste domingo. O resultado apontou um edema ósseo na região da costela, sem fratura. O meia já iniciou tratamento sob acompanhamento do departamento médico do clube e será reavaliado nos próximos dias.

Carrascal sentiu o problema aos 20 minutos do primeiro tempo, após disputar uma bola e receber um impacto direto na região das costelas. O jogador ainda tentou permanecer em campo, mas foi substituído logo em seguida por Luiz Araújo. O diagnóstico trouxe alívio parcial, já que não houve lesão óssea mais grave, mas a recuperação demandará cuidados.

Contratado na última janela, o atleta soma 14 partidas e quatro assistências com a camisa do Flamengo. Ele chegou a balançar as redes contra o Racing, pela Libertadores, mas o gol foi posteriormente atribuído como contra de Rojo. O jogador vinha crescendo de produção e ganhando confiança sob o comando de Filipe Luís.

A tendência é que o meio-campista fique fora das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Internamente, o clube trabalha com a possibilidade de desfalque contra o São Paulo e o Santos, ambos compromissos importantes na luta pelas primeiras posições da tabela. O objetivo é evitar riscos de agravamento e garantir retorno em plena forma.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, às 21h30, diante do São Paulo, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão.