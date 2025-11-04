Carrascal é relacionado contra São Paulo e reduz problemas do Flamengo em reta decisiva do ano O meia-atacante saiu sentindo muitas dores nas costas após um choque no último jogo do Flamengo e foi detectado um edema ósseo na costela Estadão Conteúdo 04.11.25 14h29 Flamengo (Imagem: Instagram/ Flamengo) Tudo não passou de um susto e a possibilidade de Carrascal ficar de fora de importantes jogos do Flamengo na reta final da temporada, inclusive a decisão da Libertadores contra o Palmeiras, dia 29, foi descartada nesta terça-feira. O meia-atacante aparece na lista de relacionados por Filipe Luís para o jogo com o São Paulo, mostrando que está recuperado da lesão do fim de semana. Carrascal deixou o jogo contra o lanterna Sport ainda nos primeiros minutos no Maracanã. Saiu sentindo muitas dores nas costas após um choque e foi detectado um edema ósseo na costela, que poderia tirá-lo de campo por até duas semanas. Ausência dada como certa nas partidas contra o São Paulo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, e também no fim de semana, diante do Santos, no Maracanã, ambos pelo Brasileirão, Carrascal mostrou evolução surpreendente e foi relacionado entre os 25 escolhidos para a ida a Santos. Não é certo, porém, sua escalação entre os titulares. Como Bruno Henrique fez dois gols que aliviaram a pressão contra o Sport, é possível que seja mantido ao lado de Luiz Araújo e Samuel Lino, o ataque em campo depois da saída do colombiano. Gonçalo Plata, Juninho, Michael e Éverton Cebolinha são outras opções ofensivas relacionadas por Filipe Luís. O técnico ainda contará com os retornos do lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Léo Ortiz, ausentes na rodada passada por lesão/desgaste muscular. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Flamengo Carrascal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo levou cinco gols nos acréscimos e pontos perdidos garantiriam acesso à Série A; veja números Leão Azul é atualmente o terceiro colocado na Série B, mas gols sofridos nos acréscimos atrapalharam o clube na Série B 04.11.25 16h17 que fase! Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025 04.11.25 16h16 Futebol Marcelo Rangel supera lesão, volta a jogar pelo Remo e mira o acesso: 'Oportunidade única' Jogador azulino disse que o clube tem condições até de brigar pelo título 04.11.25 12h29 Futebol Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo 04.11.25 12h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Acorda Leão UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. 04.11.25 10h19 Futebol Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) 04.11.25 11h34 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Futebol Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026 04.11.25 10h09