Carrascal é relacionado contra São Paulo e reduz problemas do Flamengo em reta decisiva do ano

Tudo não passou de um susto e a possibilidade de Carrascal ficar de fora de importantes jogos do Flamengo na reta final da temporada, inclusive a decisão da Libertadores contra o Palmeiras, dia 29, foi descartada nesta terça-feira. O meia-atacante aparece na lista de relacionados por Filipe Luís para o jogo com o São Paulo, mostrando que está recuperado da lesão do fim de semana.

Carrascal deixou o jogo contra o lanterna Sport ainda nos primeiros minutos no Maracanã. Saiu sentindo muitas dores nas costas após um choque e foi detectado um edema ósseo na costela, que poderia tirá-lo de campo por até duas semanas.

Ausência dada como certa nas partidas contra o São Paulo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, e também no fim de semana, diante do Santos, no Maracanã, ambos pelo Brasileirão, Carrascal mostrou evolução surpreendente e foi relacionado entre os 25 escolhidos para a ida a Santos.

Não é certo, porém, sua escalação entre os titulares. Como Bruno Henrique fez dois gols que aliviaram a pressão contra o Sport, é possível que seja mantido ao lado de Luiz Araújo e Samuel Lino, o ataque em campo depois da saída do colombiano.

Gonçalo Plata, Juninho, Michael e Éverton Cebolinha são outras opções ofensivas relacionadas por Filipe Luís. O técnico ainda contará com os retornos do lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Léo Ortiz, ausentes na rodada passada por lesão/desgaste muscular.