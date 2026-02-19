Carol Solberg é suspensa de etapa do Circuito Mundial por comemorar prisão de Bolsonaro Estadão Conteúdo 19.02.26 12h22 A primeira etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, agendada para João Pessoa, entre 11 e 15 de março, não contará com a experiente Carol Solberg. A atleta foi punida pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) por comemorar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no Mundial do ano passado. A revelação da punição foi do jornalista Juca Kfouri, que publicou a punição em seu blog no UOL. A alegação da FIVB para punir Carol Solberg foi que a atleta teve uma "conduta antidesportiva". Após conquistar a medalha de bronze ao lado de Rebecca no Mundial da Austrália, dia 23 de novembro de 2025, Carol Solberg disse que era "uma dia incrível", para ela. Mas não estava falando do feito nas quadras de areia e sim da confirmação da prisão do político. "Esse é um dia incrível para mim. Estou muito feliz. E também é um dia incrível para o mundo. Ontem, no Brasil, colocamos na prisão o pior presidente da história do Brasil. Bolsonaro está na prisão e é muito importante que celebremos", disse, na ocasião. Segundo Juca Kfouri, a FIVB se baseou no artigo 8.3 de seu regulamento disciplinar, que define insultos, gestos, sinais ou linguagem ofensivas, demonstração de natureza não esportiva e comportamento que traga descrédito ao esporte e/ou à entidade, como "conduta antidesportiva." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vôlei de Praia Circuito Mundial Carol Solberg FIVB COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos 19.02.26 12h56 futebol Com Águia confirmado, FPF divulga tabela da Copa Grão-Pará 2026 Competição garante vaga na Copa do Brasil de 2027 19.02.26 12h22 futebol Remo não vence partida como visitante há quatro meses; veja números Leão bateu o Águia, nos pênaltis, para avançar à final do Parazão após empate no tempo normal. 19.02.26 11h45 futebol Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança' Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão 19.02.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.02.26 7h00