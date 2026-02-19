Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Carol Solberg é suspensa de etapa do Circuito Mundial por comemorar prisão de Bolsonaro

Estadão Conteúdo

A primeira etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, agendada para João Pessoa, entre 11 e 15 de março, não contará com a experiente Carol Solberg. A atleta foi punida pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) por comemorar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no Mundial do ano passado.

A revelação da punição foi do jornalista Juca Kfouri, que publicou a punição em seu blog no UOL. A alegação da FIVB para punir Carol Solberg foi que a atleta teve uma "conduta antidesportiva".

Após conquistar a medalha de bronze ao lado de Rebecca no Mundial da Austrália, dia 23 de novembro de 2025, Carol Solberg disse que era "uma dia incrível", para ela. Mas não estava falando do feito nas quadras de areia e sim da confirmação da prisão do político.

"Esse é um dia incrível para mim. Estou muito feliz. E também é um dia incrível para o mundo. Ontem, no Brasil, colocamos na prisão o pior presidente da história do Brasil. Bolsonaro está na prisão e é muito importante que celebremos", disse, na ocasião.

Segundo Juca Kfouri, a FIVB se baseou no artigo 8.3 de seu regulamento disciplinar, que define insultos, gestos, sinais ou linguagem ofensivas, demonstração de natureza não esportiva e comportamento que traga descrédito ao esporte e/ou à entidade, como "conduta antidesportiva."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Vôlei de Praia

Circuito Mundial

Carol Solberg

FIVB
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão

Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos

19.02.26 12h56

futebol

Com Águia confirmado, FPF divulga tabela da Copa Grão-Pará 2026

Competição garante vaga na Copa do Brasil de 2027

19.02.26 12h22

futebol

Remo não vence partida como visitante há quatro meses; veja números

Leão bateu o Águia, nos pênaltis, para avançar à final do Parazão após empate no tempo normal.

19.02.26 11h45

futebol

Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança'

Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão

19.02.26 9h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DEU LEÃO

Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão

Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades

18.02.26 22h24

FUTEBOL

No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026

Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes

19.02.26 7h30

FUTEBOL

Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19)

Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa

19.02.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

19.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda