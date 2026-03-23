Carol Gattaz, lenda do vôlei brasileiro, anuncia aposentadoria aos 44 anos: 'Chegou a hora' Estadão Conteúdo 23.03.26 11h23 Multicampeã e medalhista olímpica, Carol Gattaz estava afastada das quadras há um ano devido a uma lesão no joelho, a segunda em dois anos. O tratamento não evoluiu conforme o esperado e a atleta optou por encerrar a carreira no vôlei. Seu último jogo e despedida das quadras será nesta terça-feira (24), em duelo válido pela Superliga Feminina de Vôlei 25/26, onde o Praia Clube, equipe da central, enfrentará o Tijuca em Uberlândia. "Chegou a hora. Não era essa a notícia que queria estar dando, queria que minha recuperação estivesse dando certo, mas hoje essa é a decisão que é a melhor para ser tomada. Amanhã vai ser o meu último jogo como atleta profissional de voleibol. Infelizmente o meu joelho não evoluiu como eu gostaria, e eu não aguento mais sentir dor todos os dias. Continuar forçando a gente sabe que ia exigir de mim uma nova cirurgia e de qualquer forma não teria condições de voltar e jogar", disse a central em suas redes. Em março de 2023, a atleta sofreu sofreu a primeira grave lesão, com a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) durante uma partida do Minas, clube em que atuava na época, contra o Sesc-Flamengo. Essa lesão a afastou das quadras por cerca de nove meses, voltando no dia 18 de dezembro em uma partida da Superliga entre Gerdau Minas e Brasília Vôlei. Com 41 anos na época, seguiu um cronograma rigoroso para conseguir disputar a temporada 2023/2024 e ser campeã. Dois anos depois, em março de 2025, a central sofreu uma nova ruptura do LCA, desta vez no joelho esquerdo, enquanto defendia o Dentil Praia Clube contra o Abel Moda Vôlei. Além do ligamento cruzado, esta lesão também afetou o menisco e os ligamentos colaterais mediais. No início deste ano, Carol chegou a voltar aos treinos com bola, o que gerou muita expectativa por parte dos torcedores e da própria atleta, mas as dores foram mais fortes. Em exclusiva ao Estadão em fevereiro a central afirmou a vontade de encerrar a carreira jogando. "Hoje eu penso só em voltar à quadra, até para devolver todo o apoio que o Dentil Praia me deu e me dá até hoje. E também para encerrar minha carreira da melhor maneira possível, porque eu não posso encerrar a carreira estando fora de quadra." Símbolo de longevidade, Carol enfrentou a frustração do corte das Olímpiadas de 2008 e a não convocação em 2012 e 2016 e foi chamada para integrar a seleção olímpica somente em 2021, quando estava prestes a completas 40 anos, com a prata se tornou a medalhista olímpica mais velha do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Carol Gattaz aposentadoria COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão 23.03.26 12h17 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 futebol Léo Condé destaca jogo consistente do Remo contra o Bahia e celebra: 'Resultado bastante expressivo' Treinador valoriza atuação na goleada sobre o Bahia e evolução da equipe 23.03.26 10h24 reforço Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas 23.03.26 8h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES reforço Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas 23.03.26 8h42 futebol Léo Condé destaca jogo consistente do Remo contra o Bahia e celebra: 'Resultado bastante expressivo' Treinador valoriza atuação na goleada sobre o Bahia e evolução da equipe 23.03.26 10h24 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 PRESIDENTE 'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho 22.03.26 19h00