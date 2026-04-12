Carné brilha no empate do Cuiabá com o Operário-PR, que perde a chance de liderar a Série B Estadão Conteúdo 12.04.26 20h27 Atuando com um jogador a menos, o Cuiabá deixou a cidade de Ponta Grossa com um empate com gosto de vitória. Com grande atuação do goleiro Marcelo Carné, o time do centro-oeste brasileiro segurou o empate sem gols diante do Operário-PR, que perdeu a chance de se isolar na liderança neste domingo, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cuiabá aparece fora da zona de rebaixamento momentaneamente, em 16º lugar, com três pontos, mas pode entrar em caso de vitória do CRB sobre o Athletic na sequência da rodada. Já o Operário-PR perdeu a chance de se isolar na liderança, aparecendo em quarto lugar, com oito pontos, empatado com Ceará, Avaí e Vila Nova. O primeiro tempo foi bastante truncado entre as equipes. Firmes na marcação, pouco davam espaços e deixava o duelo equilibrado, com muita transpiração e pouca criatividade. O Cuiabá era quem colocava mais a bola no chão e tentava construir desde a linha defensiva, explorando principalmente os lados do campo. Já o Operário era mais reativo, na espreita por um contra-ataque, mas, nas poucas chances que teve, esbarrou na defesa adversária. A emoção ficou para a reta final, quando Cuiabá chegou a ter um pênalti assinalado, mas o VAR interveio, anulou a penalidade e o empate persistiu na primeira etapa. O Operário retornou com outra postura do intervalo. Explorando mais os contra-ataques, passou a ter frequência no setor ofensivo e dava trabalho ao goleiro Marcelo Carné, que operou dois milagres em chutes de Boschilia e Edwin Torres. A situação do Cuiabá ficou mais tensa quando Marlon foi expulso, aos 28, após revisão no VAR. Com a superioridade numérica, o Operário se lançou ao ataque. Aylon desviou de cabeça e viu a bola triscar o travessão. Depois, Pedro Vilhena recebeu na área e parou novamente em grande defesa de Marcelo Carné. Na reta final, o time casa seguiu com a pressão, mas não conseguiu vencer o goleiro Carné, que estava em noite inspirada. O Operário volta a campo no próximo sábado, às 18h30, quando visita o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Já o Cuiabá também vai para Goiânia (GO), onde encara o Goiás no domingo, às 18h, no estádio Hailé Pinheiro. FICHA TÉCNICA OPERÁRIO-PR 0 X 0 CUIABÁ OPERÁRIO - Elias; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes; Índio (Neto Paraíba), Vinícius Diniz (Felipe Augusto) e Boschilia; Hildeberto Pereira (Edwin Torres), Pablo (Caio Dantas) e Aylon (Pedro Vilhena). Técnico: Luizinho Lopes. CUIABÁ - Marcelo Carné; Raylan, João Basso, Vitor Mendes e Marlon; Raul, Calebe (Vinícius Peixoto) e Pepê (Mateus Santos)(Luís Soares); David Miguel, Hernandes (Weverton) e Rodrigo Rodrigues (Eric Melo). Técnico: Eduardo Barros. CARTÕES AMARELOS - Índio, Vinícius Diniz, Vitor Mendes, Weverson, Pepê e David Miguel. CARTÃO VERMELHO - Marlon. ÁRBITRO - Thailan Azevedo Gomes (AP). RENDA - R$ 94.910,00. PÚBLICO - 3.747 torcedores. LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Cuiabá Operário-PR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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