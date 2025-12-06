Carlos Augusto marca, Inter de Milão encerra invencibilidade do Como e assume a ponta na Itália

Em busca da liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão encerrou uma invencibilidade de 12 jogos do Como, surpresa da competição e até então dono da defesa menos vazada, com uma sonora goleada por 4 a 0, neste sábado, no estádio San Siro. Assim, o time comandado por Cristian Chivu vai dormir na ponta da tabela, pressionando seus principais concorrentes pelo título.

O resultado positivo levou o conjunto de Milão aos 30 pontos, ultrapassando Milan e Napoli, ambos com 28, na classificação. Os napolitanos terão uma pedreira pela frente, neste domingo, a Juventus, às 16h45 (de Brasília), enquanto os milanistas visitam o Torino na segunda-feira, também às 16h45.

O brasileiro Luis Henrique começou a partida como titular e foi um dos destaques da Inter de Milão. Foi dele a arrancada no contragolpe e o passe que resultou no gol de Lautaro Martínez, logo aos 11 minutos do primeiro tempo, e de outros desperdiçados pelo atacante argentino em frente à meta do goleiro Butez.

O tento logo no início desestruturou a melhor defesa do Italiano - até então com sete gols sofridos, ao lado da Roma -, que conta com o brasileiro Diego Carlos. Na frente, Nico Paz, destaque da equipe visitante, era vigiado de perto e não conseguia finalizar no gol de Sommer.

Dominante em campo, a Inter chegou ao segundo gol no início do segundo tempo, com Marcus Thuram, após bola alçada em escanteio. Já na reta final da partida, Çalhanoglu marcou em finalização de fora da área. Outro brasileiro, Carlos Augusto, entrou nos minutos finais e, apesar de pouco tempo em ação, fechou a goleada por 4 a 0.