Carlos Augusto marca, Inter de Milão encerra invencibilidade do Como e assume a ponta na Itália Estadão Conteúdo 06.12.25 16h18 Em busca da liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão encerrou uma invencibilidade de 12 jogos do Como, surpresa da competição e até então dono da defesa menos vazada, com uma sonora goleada por 4 a 0, neste sábado, no estádio San Siro. Assim, o time comandado por Cristian Chivu vai dormir na ponta da tabela, pressionando seus principais concorrentes pelo título. O resultado positivo levou o conjunto de Milão aos 30 pontos, ultrapassando Milan e Napoli, ambos com 28, na classificação. Os napolitanos terão uma pedreira pela frente, neste domingo, a Juventus, às 16h45 (de Brasília), enquanto os milanistas visitam o Torino na segunda-feira, também às 16h45. O brasileiro Luis Henrique começou a partida como titular e foi um dos destaques da Inter de Milão. Foi dele a arrancada no contragolpe e o passe que resultou no gol de Lautaro Martínez, logo aos 11 minutos do primeiro tempo, e de outros desperdiçados pelo atacante argentino em frente à meta do goleiro Butez. O tento logo no início desestruturou a melhor defesa do Italiano - até então com sete gols sofridos, ao lado da Roma -, que conta com o brasileiro Diego Carlos. Na frente, Nico Paz, destaque da equipe visitante, era vigiado de perto e não conseguia finalizar no gol de Sommer. Dominante em campo, a Inter chegou ao segundo gol no início do segundo tempo, com Marcus Thuram, após bola alçada em escanteio. Já na reta final da partida, Çalhanoglu marcou em finalização de fora da área. Outro brasileiro, Carlos Augusto, entrou nos minutos finais e, apesar de pouco tempo em ação, fechou a goleada por 4 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Inter de Milão Como COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48