Carlos Alberto Parreira é submetido a traqueostomia e permanece em estado grave, mas estável Internado desde 16 de junho na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio, Parreira segue em acompanhamento intensivo Estadão Conteúdo 07.07.26 19h07 Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da seleção brasileira, passou por uma traqueostomia nesta terça-feira, segundo informou o Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. O treinador, de 83 anos, está sedado, em diálise, em quadro grave, mas estável. "O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira permanece internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde 16 de junho, com diagnóstico de inflamação pulmonar. Hoje (7), o paciente foi submetido a uma traqueostomia - procedimento que permite a inserção de uma cânula no pescoço para a ventilação artificial", informou o boletim. Internado desde 16 de junho na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio, Parreira segue em acompanhamento intensivo após um quadro de inflamação pulmonar. O ex-treinador, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994 como técnico e integrante da comissão técnica no tricampeonato de 1970, vem sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por uma equipe multidisciplinar do hospital. Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Após período de remissão em 2025, o tratamento oncológico precisou ser retomado com o retorno da doença. Ao longo da carreira, além dos títulos com a seleção brasileira, o treinador também dirigiu equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG, além de seleções como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Copas do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Carlos Alberto Parreira boletim médico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu: mesmo oscilando na Série C, site aponta mais de 70% de chances de classificação Papão vem oscilando em um momento importante da Série C, mas site aponta classificação bicolor para op quadrangular final 07.07.26 18h46 FUTEBOL Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará No Remo desde 2024, Pavani está na mira do Vozão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro 07.07.26 17h48 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense 07.07.26 15h19 Futebol Irmã de Neymar diz que jogador é 'o maior de todos os tempos' em publicação Irmã do jogador publicou um longo texto de apoio, destacando a trajetória, a resiliência e a importância de Neymar para a família e para o futebol. 07.07.26 14h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense 07.07.26 15h19 FUTEBOL Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C 06.07.26 17h30 FUTEBOL Volante do Remo celebra virada da Argentina sobre o Egito na Copa e diz: 'Nunca nos subestimem' Leonel Picco comemorou o triunfo argentino na Copa do Mundo 07.07.26 16h36 Futebol Remo reintegra três jogadores que estavam em atividades remotas, aponta colunista Leão Azul segue em preparação para o retorno do Brasileirão e conta com retorno de atletas 07.07.26 12h32