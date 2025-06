Carioca anuncia redução para 10 datas e é primeiro estadual a diminuir na 'era Samir Xaud'

A tão cobrada reformulação no calendário dos Estaduais para a próxima temporada sugerida pelo atual presidente da CBF, Samir Xaud, já começou. Após arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) nesta quarta-feira, o Estadual do Rio foi o primeiro a dar um fôlego para os clubes e a competição contará com 10 datas, diante das 15 até a edição de 2025, e a final será em jogo único.

Disputado em turno único com os 12 clubes se enfrentando e os quatro primeiros avançando para as semifinais da Taça Guanabara e a consequente disputa do título, enquanto de quinto a oitavo disputava a Taça Rio, a competição agora terá um novo formato.

O acordo celebrado na sede da Ferj determina a volta de dois grupos classificatórios, com o diferencial de a disputa agora ser entre os seis times da chave A diante dos outros seis da B. Após seis rodadas, saíram quatro classificados para as quartas de final, uma das novidades.

Os quatro times das semifinais serão definidos em jogo único e os duelos sairão por sorteio. Para saber quem estará na grande decisão, as equipes farão um mata-mata de ida e volta. Os derrotados nas quartas disputarão a Taça Rio. A briga pelo cobiçado troféu ocorre em jogo único.

Ficou definido, também, o período da disputa. Vale lembrar que 2026 será ano de Copa do Mundo e o calendário nacional também terá uma pausa no meio do ano. O Carioca terá sua primeira rodada no dia 21 de janeiro e a final está marcada para 15 de março.

A disputa contará com Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e o campeão da Série A2 no Grupo A e o campeão Flamengo encabeçando a chave B ao lado de Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu.