Capivariano marca nos acréscimos e impõe segunda derrota à Portuguesa no Paulistão

Com um gol aos 46 minutos do segundo tempo, marcado por Daniel Baianinho, o Capivariano venceu por 1 a 0 a Portuguesa, nesta terça-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, no estádio Carlos Colnaghi, em Capivari.

Esta é a primeira vitória do Capivariano em sua volta à elite após 10 anos de ausência. Com três pontos, assumiu a oitava posição, apagando a má impressão deixada na estreia quando foi goleado por 4 a 0 pelo São Bernardo.

A Portuguesa sofreu sua segunda derrota, porque na estreia tinha perdido o clássico para o Palmeiras, por 1 a 0. Com duas derrotas fica na lanterna, ainda sem pontuar.

No início, apesar de movimentado, os dois times chegaram poucas vezes em boas condições para finalizar. A Portuguesa, a rigor, só teve uma chance, quando Maceió acertou uma cabeçada e exigiu boa defensa do goleiro Matheus Nogueira.

O Capivariano levou perigo com a dupla Ravanelli e Felipe Azevedo. O primeiro lançou duas vezes o atacante para que ele tentasse marcar o gol. Nas duas vezes ele bateu em curva, aos 39 e aos 41 minutos, porém, para fora.

O segundo tempo começou em alta velocidade, com o time da casa perdendo chance de ouro. Vinícius Popó disparou em velocidade e, dentro da área, bateu em diagonal. Mas, para fora.

Depois disso, o que chamou a atenção foi a forte chuva que, rapidamente, deixou o gramado bem pesado. O esforço dos jogadores se resumiu a muita correria e chutões. Até que, nos acréscimos, o time da casa fez o gol da vitória. Cássio Gabriel recebeu a bola do lado direito e cruzou para Daniel Baianinho, na pequena área, completar de primeira com o pé direito.

Pela terceira rodada, a Portuguesa volta a atuar no Canindé, desta vez, diante do Velo Clube, sábado, a partir das 17 horas. A diretoria confirmou promoção para distribuição de quatro mil ingressos gratuitos. No mesmo dia, o Capivariano recebe a Ponte Preta, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

CAPIVARIANO 1 X 0 PORTUGUESA

CAPIVARIANO - Guilherme Nogueira; Diogo Mateus (Marcos Moser), Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Bruno Silva, Vinícius Guedes (Lucas Dias), Ravanelli (Cássio Gabriel) e Mike (Matheus Guilherme); Felipe Azevedo e Vinícius Popó (Daniel Baianinho). Técnico: Elio Sizenando.

PORTUGUESA - Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Gustavo Salomão; Zé Vitor (Guilherme Portuga), Gabriel Pires (Dênis) e Hudson (Matheus Chechini);Lohan (Ewerthon), Maceió e Renê (Matheus Cadorini). Técnico: Fábio Matias.

GOL - Daniel Baianinho, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leonan (Capivariano); Hudson, Gustavo Henrique e Gustavo Salomão (Portuguesa).

ÁRBITRO - Gustavo Holanda Souza (SP). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Carlos Colnaghi, em Capivari (SP).