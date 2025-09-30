Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Capitão do Real Madrid pega dois de suspensão por cabeçada em goleiro do Olympique na Champions

Estadão Conteúdo

O comitê disciplinar da Uefa aplicou uma suspensão de dois jogos de suspensão ao defensor Dani Carvajal, do Real Madrid, nesta terça-feira. O atleta foi expulso na partida de estreia da equipe merengue na Champions League por ter dado uma cabeçada no goleiro Rulli, do Olympique de Marselha.

No lance, após revisão do auxiliar de vídeo, o capitão do time espanhol acabou sendo advertido com o cartão vermelho, em partida que terminou com vitória da equipe do técnico Xabi Alonso por 2 a 1.

Além da partida desta terça-feira, contra o Kairat, no Casaquistão, Carvajal também fica fora do embate diante da Juventus, que acontece no próximo dia 22 de outubro, no Santiago Bernabéu.

No confronto deste final de semana, pela La Liga, o jogador sofreu uma lesão na panturrilha na derrota de 5 a 2 para o Atlético de Madrid. Entregue ao departamento médico, o jogador só deve retornar ao time no fim do mês.

O revés no clássico da capital espanhola custou a liderança da competição ao conjunto merengue, que agora ocupa o segundo lugar com 18 pontos em sete partidas. O Barcelona, que superou a Real Sociedad no fim de semana, figura na primeira colocação com um ponto a mais (19).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions League

Real Madrid

Carvajal

suspensão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém

Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém.

30.09.25 10h50

Carlos Ferreira

Leão, das mazelas à redenção

30.09.25 10h44

Mais esportes

Paraense vence etapa regional e conquista vaga para disputar o Sertões Kitesurf 2025

Gigante Kite finalizou a disputa do Ajuruteua Kitefest em primeiro lugar e se garantiu no torneio nacional

30.09.25 9h39

Setembro Azul

Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras

Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol

30.09.25 8h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

30.09.25 7h00

Setembro Azul

Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras

Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol

30.09.25 8h55

AINDA DÁ

'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma

Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time”

28.09.25 20h19

Futebol

Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá

A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2)

29.09.25 15h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda