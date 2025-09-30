Capitão do Real Madrid pega dois de suspensão por cabeçada em goleiro do Olympique na Champions Estadão Conteúdo 30.09.25 10h33 O comitê disciplinar da Uefa aplicou uma suspensão de dois jogos de suspensão ao defensor Dani Carvajal, do Real Madrid, nesta terça-feira. O atleta foi expulso na partida de estreia da equipe merengue na Champions League por ter dado uma cabeçada no goleiro Rulli, do Olympique de Marselha. No lance, após revisão do auxiliar de vídeo, o capitão do time espanhol acabou sendo advertido com o cartão vermelho, em partida que terminou com vitória da equipe do técnico Xabi Alonso por 2 a 1. Além da partida desta terça-feira, contra o Kairat, no Casaquistão, Carvajal também fica fora do embate diante da Juventus, que acontece no próximo dia 22 de outubro, no Santiago Bernabéu. No confronto deste final de semana, pela La Liga, o jogador sofreu uma lesão na panturrilha na derrota de 5 a 2 para o Atlético de Madrid. Entregue ao departamento médico, o jogador só deve retornar ao time no fim do mês. O revés no clássico da capital espanhola custou a liderança da competição ao conjunto merengue, que agora ocupa o segundo lugar com 18 pontos em sete partidas. O Barcelona, que superou a Real Sociedad no fim de semana, figura na primeira colocação com um ponto a mais (19). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Real Madrid Carvajal suspensão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém. 30.09.25 10h50 Carlos Ferreira Leão, das mazelas à redenção 30.09.25 10h44 Mais esportes Paraense vence etapa regional e conquista vaga para disputar o Sertões Kitesurf 2025 Gigante Kite finalizou a disputa do Ajuruteua Kitefest em primeiro lugar e se garantiu no torneio nacional 30.09.25 9h39 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 AINDA DÁ 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” 28.09.25 20h19 Futebol Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2) 29.09.25 15h52