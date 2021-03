Cantora e ex-caso de Neymar participará do próximo 'De Férias com o Ex'

A próxima edição do reality show "De Férias com o Ex" contará com a cantora Gabily, que teve um caso com o atacante Neymar em meados de 2020. Em novembro, a musicista passou três semanas na casa do atleta em Paris e voltou com ele ao Brasil no fim do mês. Desde então, os dois ainda não voltaram a aparecer juntos publicamente.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Francês e simule os resultados

Em julho de 2020, Gabily chegou a postar um vídeo de Neymar cantando o funk "Copo de Vinho", do DJ Marlboro, apoiando o projeto Eternos Clássicos da cantora.

Veja abaixo a postagem original de Gabily.

O PSG de Neymar volta a entrar em campo nesta quarta-feira, pelo Campeonato Francês, contra o Bordeaux.