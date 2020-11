Candidatos a presidente denunciam envio de 'fake news' a sócios do Vasco

Candidatos a presidente do Vasco no pleito deste sábado, Jorge Salgado, da chapa "Mais Vasco", e Julio Brant, da "Sempre Vasco", denunciam que os sócios do clube estão recebendo mensagem pelo celular com a falsa afirmação se que a eleição está cancelada.

- Nossa eleição está respaldada pela mais alta corte do país - disse Brant, ao lado de Salgado.

O pleito teve início às 9 horas e ocorre de forma online ou presencial na sede do Calabouço, no Centro do Rio, até às 22h. O motivo da realização desta votação é a suspensão do pleito presencial de uma semana atrás, em São Januário, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Apenas os candidatos Julio Brant, da chapa "Sempre Vasco", e Jorge Salgado, da "Mais Vasco", disputam a eleição neste sábado. O atual presidente do clube, Alexandre Campello, da "No Rumo Certo", Sergio Frias, da "Aqui é Vasco", e Luis Roberto Leven Siano, da "Somamos", retiraram a candidatura após a decisão do STJ.

Ao todo, 3.117 sócios foram aprovados para votar. Foi formado um comitê para analisar os casos reprovados. Somente se receberem aval do presidente da Assembleia Geral, Faues Mussa, e dos representantes das duas chapas, os sócios reprovados poderão votar.