Campo sintético do CT Rei Pelé reformado por parceria palmeirense ganha certificado da Fifa Estadão Conteúdo 13.03.26 16h23 Os jogadores do Santos agora contam com um local de treino sintético de excelência e referendado pela Fifa. O clube fez uma reforma no gramado do campo 1 do CT Rei Pelé com a mesma empresa responsável pela recuperação do piso do Allianz Parque e recebeu o aval da entidade máxima do futebol nesta sexta-feira. De acordo com o Santos, "o clube recebeu a Certificação FIFA Quality Pro e, a partir de agora, o Centro de Treinamento Rei Pelé passa a integrar oficialmente o seleto grupo de campos certificados e referenciados pela entidade máxima do futebol." A homologação faz o campo 1 do CT Rei Pelé ficar registrado no site da Fifa como "padrão de excelência em qualidade." Neymar sempre reclama de gramados ruins pelo País e fica ausente em jogos em gramados sintéticos, assim como Gabigol, e agora treinará neste piso reprovado, sob a garantia de "tecnologia, inovação e as mais altas exigências técnicas do futebol mundial." A Soccer Grass, responsável pela reforma do gramado, é quem cuida dos pisos sintéticos do Allianz Parque e da Arena Condá, da Chapecoense e o processo usado no CT Rei Pelé priorizou uma grama sintética de excelência e similar ao gramado natural, de acordo com Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grass Pisos Esportivos. "Trouxemos para o CT Rei Pelé o que tem de mais moderno, de última geração. Todos os testes são extraídos de campos de grama natural. Quique da bola, tração, rotação, planicidade e absorção de impacto são aplicados aqui", destacou. "A importância dessa homologação, através de um laboratório credenciado Fifa, é que o Santos atingiu os padrões dos grandes estádios, das grandes arenas do mundo", afirmou. O campo reformado recebeu o sistema "Soccer Grass HD Organic Pro", que conta com uma tecnologia de maior durabilidade, menor necessidade de manutenção e condições ideais para os treinos diários. "Além de manter a estética e maciez da grama natural, o sistema conta com tecnologia de amortecimento e tração que reduz o risco de lesões e garante uniformidade na superfície, fator decisivo para o desempenho dos atletas", informou o clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC gramado sintético CT Rei pelé certificado da Fifa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Lembra deles? Remo pega o Coxa que possui jogadores com passagens no Leão, Papão e Águia O remo encara o Coritiba, fora de casa, buscando a primeira vitória na Série A 13.03.26 12h47 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58