'Campeonato de sexo' na Suécia termina em confusão e calote; entenda

Astros do entretenimento adulto que participaram do polêmico Campeonato Europeu de Sexo estão acusando a 'instituição' responsável de calote. Embora a Suécia não tenha sido instituído o sexo como esporte, os participantes garantem que o torneio existiu. Eles tiveram que viajar até a cidade de Gotemburgo para participar de provas sexuais e concorrer a um prêmio milionário.

As 16 estrelas de conteúdo adulto desembarcaram para participar da competição, que estava prevista para durar seis semanas, na última quinta-feira, com grandes expectativas. No entanto, rapidamente perceberam que o ambicioso projeto não era muito bem o que haviam imaginado.

A chamada Federação Sueca de Sexo prometia pagar diárias de R$ 4.245 para as atrizes e de R$ 2.122 para os atores. No final, os vencedores levariam o prêmio no valor de R$ 5,2 milhões. Porém, em um vídeo publicado no YouTube, alguns dos concorrentes se uniram para informar que abandonaram o projeto, alegando que levaram calote do 'chefe' do evento, Dragan Bratic, e da organização.

"A situação saiu do controle. É um caos. Mais do que isso: virou um filme de terror", disse Selva Lapiedra, uma das atrizes participantes. Eles relataram que eram obrigados a fazer sexo por pelo menos 45 minutos por dia, para mostrar resistência, técnica e criatividade.

A representante da Ucrânia, Taila Mint, publicou um vídeo ainda de dentro da casa que foram confinados. "Todos nós queríamos que isso funcionasse. Ficamos muito entusiasmados com a oportunidade e por fazer parte deste projeto", afirmou a competidora. A atriz também alegou que um dos participantes entrou na competição sem fazer o teste de HIV.

Ainda sobre as denúncias de não pagamento, o vídeo publicado por Taila mostra o organizador do torneio tentando atacá-la após ela apontar a câmera em sua direção. Um briga parece começar entre eles enquanto ele tenta pegar o telefone.

A polícia foi acionada pelos competidores, porém não puderam entrar na propriedade por falta de um mandado. A atriz revelou que está entrando com uma ação legal contra o Sr. Bratic e a Federação Sueca de Sexo por compensação.

