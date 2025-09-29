Campeão pelo Grêmio e Corinthians, ex-meia Douglas tem prisão decretada por dívida de pensão A decisão foi tomada pela 6ª Vara de Família da capital gaúcha, mas o mandado ainda não foi cumprido Estadão Conteúdo 29.09.25 21h17 O ex-jogador de futebol Douglas dos Santos teve a prisão decretada pela Justiça de Porto Alegre devido a uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 26.270,73. A decisão foi tomada pela 6ª Vara de Família da capital gaúcha, mas o mandado ainda não foi cumprido, pois o ex-meia não foi localizado e é considerado foragido, de acordo com informações do GHZ. Douglas iniciou sua carreira profissional no Criciúma e teve passagens por clubes como Corinthians e Grêmio. Pelo time de Porto Alegre, conquistou títulos importantes, incluindo a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. No clube paulista, foram sete taças erguidas, entre as mais importantes a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012. Atualmente, atua como comentarista esportivo na TNT Sports. A defesa do ex-jogador Douglas, por meio do advogado Christian Walker, afirmou que está tomando todas as providências legais para lidar com o processo, que corre sob sigilo. "Estamos adotando todas as medidas legais cabíveis para a adequada solução da questão judicial em curso, a qual tramita sob segredo de justiça. Por se tratar de um processo sigiloso e envolvendo questões sensíveis, esperamos que o tema seja tratado com o devido respeito e cautela, especialmente em consideração às pessoas envolvidas", diz a defesa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol pensão alimentícia justiça Douglas dos Santos Grêmio Corinthans COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANIFESTAÇÃO Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. 29.09.25 15h37 Futebol Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte 29.09.25 14h48 Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08