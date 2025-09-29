Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Campeão pelo Grêmio e Corinthians, ex-meia Douglas tem prisão decretada por dívida de pensão

A decisão foi tomada pela 6ª Vara de Família da capital gaúcha, mas o mandado ainda não foi cumprido

Estadão Conteúdo

O ex-jogador de futebol Douglas dos Santos teve a prisão decretada pela Justiça de Porto Alegre devido a uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 26.270,73. A decisão foi tomada pela 6ª Vara de Família da capital gaúcha, mas o mandado ainda não foi cumprido, pois o ex-meia não foi localizado e é considerado foragido, de acordo com informações do GHZ.

Douglas iniciou sua carreira profissional no Criciúma e teve passagens por clubes como Corinthians e Grêmio. Pelo time de Porto Alegre, conquistou títulos importantes, incluindo a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.

No clube paulista, foram sete taças erguidas, entre as mais importantes a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012. Atualmente, atua como comentarista esportivo na TNT Sports.

A defesa do ex-jogador Douglas, por meio do advogado Christian Walker, afirmou que está tomando todas as providências legais para lidar com o processo, que corre sob sigilo.

"Estamos adotando todas as medidas legais cabíveis para a adequada solução da questão judicial em curso, a qual tramita sob segredo de justiça. Por se tratar de um processo sigiloso e envolvendo questões sensíveis, esperamos que o tema seja tratado com o devido respeito e cautela, especialmente em consideração às pessoas envolvidas", diz a defesa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

pensão alimentícia

justiça

Douglas dos Santos

Grêmio

Corinthans
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MANIFESTAÇÃO

Torcida do Paysandu convoca protesto em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor

Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube.

29.09.25 15h37

Futebol

Gabriel Medina conhece origens do surfe em viagem da Amazônia ao Peru

Em expedição pela Amazônia e Pacasmayo, no Peru, surfista explora conexão cultural e ancestral do esporte

29.09.25 14h48

Luto

Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão'

Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado

29.09.25 11h56

Futebol

VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula

Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro.

29.09.25 11h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

confusão

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

28.09.25 12h13

ACESSO GARANTIDO

Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B

Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026

29.09.25 14h04

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

29.09.25 7h00

Celebração

Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta'

Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão

29.09.25 10h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda