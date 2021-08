Campeão olímpico é comparado com Rodrigo Hilbert ao ser 'flagrado' fazendo tricô

O atleta de saltos ornamentais, Tom Daley, viralizou novamente nas redes sociais ao ser flagrado tricotando uma bolsinha no intervalo de suas competições durante a Olimpíadas de Tóquio. O perfil oficial do Instagram das Olimpíadas de Tóquio brincou com o atleta: "Esperamos que tricotar seja incluído no programa das olimpíadas de 2024". Além de ser muito bom no tricô, ele conquistou a medalha de ouro em sua modalidade.

Alguns internautas brasileiros chegaram a comparar o atleta com o apresentador Rodrigo Hilbert, que é conhecido por realizar diversas atividades que, culturalmente, não seriam feitas por homens com excelência.

⚠️ ATENÇÃO! ⚠️



Grã-Bretanha também tem o seu Rodrigo Hilbert pic.twitter.com/pBk61c34xY — Rainhas do Drible (@rainhasdodrible) August 1, 2021

Outros comentários, colocavam o britânico como sendo o ‘xodô da vovó’ e o sonho de muitas avós ter um neto que faz tricô.

eu acabei de descobrir que o tom daley tem um instagram só pra postar coisa de crochê e tricô e agora eu to achando ele ainda mais precioso olha isso 😭❤ pic.twitter.com/XHrI1C3Tgi — 𝖊-𝖉𝖔𝖘𝖆 (@anacecizinhaa) August 2, 2021

tom daley da gb e sua bolsinha de tricô que ele mesmo fez pra guardar a sua medalha de ouro passando na sua tml pic.twitter.com/gfu5RQydNE — duds🚨⁹⁹ | fear street trilogy spoilers (@dudsvinteseisss) August 2, 2021

E o Tom Daley que fez uma bolsinha de tricô com a bandeira da Grã Bretanha de um lado e a do Japão do outro para guardar a medalha dele e não arranhar pic.twitter.com/JOFwKYfO9B — gabs (@nowgabe) August 1, 2021