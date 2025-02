Campeão olímpico de vôlei participa de tarde de autógrafos em Belém

Neste final de semana, Belém receberá o duelo de Vôlei entre as seleções Sada Cruzeiro e Vôlei Renata, no ginásio Mangueirinho. Para prestigiar os fãs paraenses, a programação contará com uma atividade especial: o campeão olímpico André Heller estará em uma tarde de autógrafos no Bosque Grão-Pará.

A ação ocorrerá nesta sexta-feira, 21, às 18h, e promete ser um momento único para os torcedores interagirem com o ídolo do vôlei, que conquistou a medalha de ouro com a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Atenas 2004.

“Estamos muito felizes em receber o campeão olímpico André Heller no Shopping Bosque. A tarde de autógrafos é uma oportunidade única para os fãs interagirem com um ídolo do esporte brasileiro. É um momento especial para toda a família e para os amantes do vôlei, que poderão se inspirar na história desse grande atleta”, diz Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque.

Os interessados em assistir ao jogo, podem garantir os ingressos, para diferentes setores, na loja Play Games, localizada no piso superior do Shopping.

Serviço

Tarde de Autógrafos com o campeão olímpico André Heller

Quando? Sexta-feira, 21 de fevereiro

Que horas? A partir das 18h

Onde? No Boliche, localizado no Shopping Bosque Grão-Pará, na Av. Centenário, nº 1052.