Campeão do mundo em 2022 passará por exames e pode perder a Copa após agravar lesão com o Boca Ainda no aquecimento, ao dar um chutão para tirar a bola do campo, Paredes voltou a sentir dores Estadão Conteúdo 29.05.26 12h28 Leo Paredes, capitão do Boca Jrs. (Reprodução/Instagram @leoparedes20) Campeão mundial em 2022, capitão do Boca Juniors e uma das peças de enorme confiança do técnico Lionel Scaloni, o experiente volante Leandro Paredes, de 32 anos, vai se apresentar à seleção nacional com um problema muscular. A lesão foi 'escondida' para defender seu clube em decisão por vaga às oitavas na Copa Libertadores, colocando a participação na Copa de 2026 sob risco. O próprio jogador admitiu que jogou sem estar 100% diante da Universidad Católica, do Chile (a derrota por 1 a 0 em La Bombonera, nesta quinta-feira, deixou o Boca Juniors em terceiro no Grupo e fora dos mata-matas). Ainda no aquecimento, ao dar um chutão para tirar a bola do campo, Paredes voltou a sentir dores e colocou a mão no posterior da coxa direita. O técnico Claudio Úbeda chegou a questioná-lo se estava bem e ele não revelou as dores, admitida apenas após a derrota e consequente eliminação. "Eu vinha arrastando uma sobrecarga no isquiotibial (posterior da coxa). Úbeda me disse para eu falar a verdade, mas não era um jogo para não jogar", explicou o volante após o revés por 1 a 0, enquanto pedia desculpas à torcida por mais um vexame caseiro. De acordo com o Diário Olé, a seleção argentina já agendou um exame de imagem para detectar o grau do problema e a esperança é que não passe de uma contratura muscular leve, com no máximo duas semanas de tratamento. Mesmo sendo peça indispensável de Scaloni, Paredes não é titular absoluto por causa da estratégia em escalar a Argentina de acordo com o adversário. Mas é um dos mais experientes do elenco e espécie de auxiliar no campo. O problema vai tirá-lo dos primeiros dias de treinos e deve deixá-lo fora do amistoso contra Honduras, dia 6. A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá e estreia diante da Argélia, dia 16 de junho. Depois, encara a Áustria (22) e, por fim, desafia a Jordânia (27). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futbol Copa do Mundo seleção argetnina Boca Juniors Leandro Paredes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58