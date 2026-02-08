Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Campeão da Taça Guanabara, Fluminense vence o Maricá e pega o Bangu nas quartas do Carioca

Estadão Conteúdo

Com o título simbólico da Taça Guanabara garantido de forma antecipada, o Fluminense venceu por 1 a 0 o Maricá, neste domingo à noite, no Maracanã, pelo fechamento da sexta e última rodada da fase de classificação. Terminou na liderança do Grupo A e geral, com 15 pontos, e vai enfrentar nas quartas de final o Bangu, quarto, com 10.

Ao final do jogo, os jogadores receberam a taça ao grito de 'é campeão' da pequena torcida presente ao estádio. O clube conquistou a Taça Guanabara pela 13ª vez e vai ter um prêmio de R$ 1 milhão, além de valor igual por ter chegado às quartas. A nova fase será disputada em jogo único. Com moral elevada, o Tricolor das Laranjeiras já sabe que se passar às semifinais vai ter pela frente o vencedor de Vasco e Volta Redonda, que somaram 11 pontos cada, também dentro do Grupo A.

O Maricá terminou com apenas três pontos, na lanterna do Grupo B, e agora vai disputar o quadrangular contra o rebaixamento ao lado de Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa e Portuguesa. Após turno e returno - seis jogos - o último colocado será rebaixado à Série A2.

Mesmo sem ter a responsabilidade de vencer, o Fluminense foi dominante no primeiro tempo, com 75% de posse de bola. Rondou a área adversária todo momento, mas só teve uma chance real para marcar seu gol. John Kennedy chutou e o goleiro Yuri Duarte defendeu.

O ritmo foi o mesmo no segundo tempo e o gol saiu aos 21 minutos. Lucho Acosta foi até a linha de fundo pelo lado direito e levantou na área. Como centroavante, Serna subiu bem alto e testou de cima para baixo: 1 a 0.

O Maricá não reagiu e o Fluminense ainda criou duas ou três chances para ampliar, com boas participações de Yuri Duarte.

Na quinta-feira, às 19h30, pela terceira rodada do Brasileirão, o Fluminense vai fazer o clássico com o Botafogo no Maracanã. Antes venceu o Grêmio, por 2 a 1, em casa, e empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador (BA). Tem quatro pontos e ocupa a sexta posição.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 MARICÁ

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Jemmes e Guilherme Arana; Otávio (Lucho Acosta), Martinelli (Hércules) e Ganso; Serna (Matheus Reis), John Kennedy (Santi Moreno) e Savarino (Soteldo). Técnico: Luís Zubeldía.

MARICÁ - Yuri Duarte; Magno Nunes, Victor Pereira, Sandro e Marcelinho; Vinícius Matheus (Cauãn Mendes), Caio Vitor (Octávio) e Almir Sóta (Bernardo); Vitor (Denilson), Pablo Thomaz e Café (Alexis Quiñonez). Técnico: Marcus Alexandre.

GOL - Serna, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Otávio (Fluminense). Victor Pereira (Maricá)

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia

RENDA - R$ 402.080,00

PÚBLICO - 11.297 torcedores

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Palavras-chave

futebol

Fluminense

Maricá
Esportes
