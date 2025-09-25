Campeã da maratona de Estocolmo sofre colapso durante treino e morre aos 30 anos Estadão Conteúdo 25.09.25 13h28 Uma tragédia abreviou a vida de uma atleta de ponta do atletismo mundial. A etpíope Shewarge Alene, de 30 anos, sofreu um colapso durante um treinamento e morreu nesta quarta-feira, em Addis Abeba, capital da Etiópia. Campeã da maratona de Estocolmo em maio deste ano, ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. A perda repentina da atleta chocou o mundo do atletismo. O site oficial da Maratona de Estocolmo, palco de seu recente triunfo, também lamentou o fato com tristeza. "É com profundo pesar que recebemos a notícia do desaparecimento de Shewarge Alene, vencedora da Maratona de Estocolmo 2025. Nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos", diz parte do texto do comunicado oficial em suas redes sociais. Alene foi uma competidora de alto nível e venceu 12 das 27 provas que disputou como atleta profissional. De acordo com informações do jornal inglês The Sun a competidora obteve o seu melhor tempo en janeiro deste ano, quando completou a Maratona Tata Mumbai com a marca de 2h29min34s. Ainda de acordo com o periódico, a atleta residia no México e foi a seu país natal onde aproveitou a visita para treinar e aprimorar a forma física. Entre todas as suas conquistas, o resultado mais expressivo foi o primeiro lugar na Maratona de Estocolmo. Nesta corrida, a etíope completou o percurso em 2h30min38s. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atletismo maratona colapso treino morte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Leão paga pecados no finalzinho 25.09.25 14h26 Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 Futebol Paysandu: Leandro Vilela passará por cirurgia no joelho e deve ficar fora do restante da temporada Clube bicolor informou que o jogador foi diagnosticado com ruptura no ligamento cruzado anterior 25.09.25 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 FUTEBOL Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro' Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras 25.09.25 8h28 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20