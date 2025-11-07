Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Camp Nou reabre as portas em treino para 23 mil torcedores e expectativa por retorno oficial

Estadão Conteúdo

Fechado para reforma desde maio de 2023, o Camp Nou voltou a receber torcedores nesta sexta-feira em um treino aberto que simbolizou o primeiro passo do Barcelona rumo ao reencontro completo com sua casa. Em meio às obras ainda em curso e sem data para voltar a sediar partidas, o clube disponibilizou pouco mais de 23 mil ingressos - todos esgotados - para acompanhar a atividade comandada por Hansi Flick.

A presença maciça da torcida transformou o treino em um evento. Desde cedo, filas se formaram nos arredores do estádio, e o público foi embalado por apresentações e por uma atmosfera quase de jogo. Mais de 200 jornalistas foram credenciados, reforçando o interesse global pela primeira atividade no novo Camp Nou, que terá capacidade ampliada para 110 mil pessoas após a conclusão das obras.

Em campo, o Barcelona tratou o momento como um ritual. O elenco pisou no gramado sob o hino cantado em uníssono pelos torcedores, em uma cena que não acontecia desde 28 de maio de 2023, quando o time venceu o Mallorca por 3 a 0 na despedida antes da reforma. Para vários jogadores, como Fermín, Roony e Rashford, esta foi a primeira experiência no estádio vestindo a camisa blaugrana.

O treino teve clima descontraído e momentos marcantes. Hansi Flick marcou o primeiro gol da "nova era" ao acertar um chute forte durante uma das atividades, arrancando aplausos da plateia. Eric García participou dos trabalhos usando máscara protetora após fraturar o nariz, enquanto a torcida reagia a cada finalização, defesa ou jogada bem construída.

A interação com o público também ganhou destaque. Jogadores distribuíram bolas para as arquibancadas, posaram para fotos e atenderam torcedores que voltavam a ocupar as cadeiras do Camp Nou após mais de um ano longe. O encerramento veio novamente ao som do hino do Barça, embalando uma despedida que deixou evidente a ansiedade pela volta das partidas.

Apesar do sucesso do evento, o retorno oficial ainda depende da liberação da fase 1B das obras, que deverá autorizar o uso ampliado de setores como Tribuna, Gol e Lateral, elevando o limite para 45 mil torcedores. Até lá, o Barcelona segue mandando seus jogos no estádio Olímpico de Montjuïc e volta a campo neste domingo, fora de casa, contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Barceona

Campo Nou
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

série b

Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos

Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025

06.11.25 16h14

Futebol

Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B

Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino.

06.11.25 13h56

Futebol

Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30

Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará

06.11.25 12h22

FUTEBOL

Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B

Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A

06.11.25 11h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira

07.11.25 7h00

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

SEGUE O LÍDER!

Vitor Roque decide clássico com Santos e deixa Palmeiras isolado na ponta

O triunfo por 2 a 0 no Allianz Parque levou o Palmeiras aos 68 pontos.

06.11.25 23h42

Futebol

Com dois desfalques importantes, Remo pode ganhar retorno de Panagiotis para confronto deste sábado

Guto Ferreira tem testado algumas opções para o importante duelo contra o Novorizontino

06.11.25 16h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda