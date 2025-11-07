Camp Nou reabre as portas em treino para 23 mil torcedores e expectativa por retorno oficial Estadão Conteúdo 07.11.25 9h37 Fechado para reforma desde maio de 2023, o Camp Nou voltou a receber torcedores nesta sexta-feira em um treino aberto que simbolizou o primeiro passo do Barcelona rumo ao reencontro completo com sua casa. Em meio às obras ainda em curso e sem data para voltar a sediar partidas, o clube disponibilizou pouco mais de 23 mil ingressos - todos esgotados - para acompanhar a atividade comandada por Hansi Flick. A presença maciça da torcida transformou o treino em um evento. Desde cedo, filas se formaram nos arredores do estádio, e o público foi embalado por apresentações e por uma atmosfera quase de jogo. Mais de 200 jornalistas foram credenciados, reforçando o interesse global pela primeira atividade no novo Camp Nou, que terá capacidade ampliada para 110 mil pessoas após a conclusão das obras. Em campo, o Barcelona tratou o momento como um ritual. O elenco pisou no gramado sob o hino cantado em uníssono pelos torcedores, em uma cena que não acontecia desde 28 de maio de 2023, quando o time venceu o Mallorca por 3 a 0 na despedida antes da reforma. Para vários jogadores, como Fermín, Roony e Rashford, esta foi a primeira experiência no estádio vestindo a camisa blaugrana. O treino teve clima descontraído e momentos marcantes. Hansi Flick marcou o primeiro gol da "nova era" ao acertar um chute forte durante uma das atividades, arrancando aplausos da plateia. Eric García participou dos trabalhos usando máscara protetora após fraturar o nariz, enquanto a torcida reagia a cada finalização, defesa ou jogada bem construída. A interação com o público também ganhou destaque. Jogadores distribuíram bolas para as arquibancadas, posaram para fotos e atenderam torcedores que voltavam a ocupar as cadeiras do Camp Nou após mais de um ano longe. O encerramento veio novamente ao som do hino do Barça, embalando uma despedida que deixou evidente a ansiedade pela volta das partidas. Apesar do sucesso do evento, o retorno oficial ainda depende da liberação da fase 1B das obras, que deverá autorizar o uso ampliado de setores como Tribuna, Gol e Lateral, elevando o limite para 45 mil torcedores. Até lá, o Barcelona segue mandando seus jogos no estádio Olímpico de Montjuïc e volta a campo neste domingo, fora de casa, contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barceona Campo Nou COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 Futebol Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. 06.11.25 13h56 Futebol Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30 Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará 06.11.25 12h22 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 SEGUE O LÍDER! Vitor Roque decide clássico com Santos e deixa Palmeiras isolado na ponta O triunfo por 2 a 0 no Allianz Parque levou o Palmeiras aos 68 pontos. 06.11.25 23h42 Futebol Com dois desfalques importantes, Remo pode ganhar retorno de Panagiotis para confronto deste sábado Guto Ferreira tem testado algumas opções para o importante duelo contra o Novorizontino 06.11.25 16h29