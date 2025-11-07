Camp Nou reabre as portas em treino para 23 mil torcedores e expectativa por retorno oficial

Fechado para reforma desde maio de 2023, o Camp Nou voltou a receber torcedores nesta sexta-feira em um treino aberto que simbolizou o primeiro passo do Barcelona rumo ao reencontro completo com sua casa. Em meio às obras ainda em curso e sem data para voltar a sediar partidas, o clube disponibilizou pouco mais de 23 mil ingressos - todos esgotados - para acompanhar a atividade comandada por Hansi Flick.

A presença maciça da torcida transformou o treino em um evento. Desde cedo, filas se formaram nos arredores do estádio, e o público foi embalado por apresentações e por uma atmosfera quase de jogo. Mais de 200 jornalistas foram credenciados, reforçando o interesse global pela primeira atividade no novo Camp Nou, que terá capacidade ampliada para 110 mil pessoas após a conclusão das obras.

Em campo, o Barcelona tratou o momento como um ritual. O elenco pisou no gramado sob o hino cantado em uníssono pelos torcedores, em uma cena que não acontecia desde 28 de maio de 2023, quando o time venceu o Mallorca por 3 a 0 na despedida antes da reforma. Para vários jogadores, como Fermín, Roony e Rashford, esta foi a primeira experiência no estádio vestindo a camisa blaugrana.

O treino teve clima descontraído e momentos marcantes. Hansi Flick marcou o primeiro gol da "nova era" ao acertar um chute forte durante uma das atividades, arrancando aplausos da plateia. Eric García participou dos trabalhos usando máscara protetora após fraturar o nariz, enquanto a torcida reagia a cada finalização, defesa ou jogada bem construída.

A interação com o público também ganhou destaque. Jogadores distribuíram bolas para as arquibancadas, posaram para fotos e atenderam torcedores que voltavam a ocupar as cadeiras do Camp Nou após mais de um ano longe. O encerramento veio novamente ao som do hino do Barça, embalando uma despedida que deixou evidente a ansiedade pela volta das partidas.

Apesar do sucesso do evento, o retorno oficial ainda depende da liberação da fase 1B das obras, que deverá autorizar o uso ampliado de setores como Tribuna, Gol e Lateral, elevando o limite para 45 mil torcedores. Até lá, o Barcelona segue mandando seus jogos no estádio Olímpico de Montjuïc e volta a campo neste domingo, fora de casa, contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol.