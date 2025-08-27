Caminhão bate no muro de São Januário e deixa 3 feridos antes de clássico O motorista e seu ajudante ficaram presos nas ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate. Estadão Conteúdo 27.08.25 13h53 Poucas horas antes de receber o clássico entre Vasco e Botafogo, o Estádio de São Januário foi alvo de uma batida de caminhão nesta quarta-feira. O veículo atingiu com força o muro do local e deixou ao menos três feridos, todos que estavam dentro do caminhão. O jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil está marcado para 21h30. O clube cruzmaltino ainda não se manifestou sobre o acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista e seu ajudante ficaram presos nas ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate. "Até o momento, há informações de atendimento a 3 vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Souza Aguiar", informaram os Bombeiros, em breve comunicado. O caminhão teria perdido seus freios na descida de uma ladeira e parou somente no muro, que já funciona como fachada do estádio. O acidente aconteceu na Avenida Roberto Dinamite número 10, uma das vias que circundam o campo do Vasco. Vasco e Botafogo entrarão em campo no estádio às 21h30 para o jogo de ida que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A partida da volta, no Engenhão, também no Rio de Janeiro, está marcado para o dia 11 de setembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco batida caminhão São Januário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 FUTEBOL Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram 26.08.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 COBRANÇAS Torcedores se reúnem com diretoria e jogadores do Paysandu; organizada se recusa a participar A intenção, segundo o clube bicolor, era ouvir as cobranças da arquibancada e manter o canal de diálogo aberto em um momento decisivo da competição 26.08.25 22h18 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45