Calouro da RB, Hadjar quebra troféu de cerâmica pintada à mão após pódio inédito na Holanda

Durou pouco o troféu do primeiro pódio de Isack Hadjar na Fórmula 1. O franco-argelino da Racing Bulls conquistou um inédito terceiro lugar no GP da Holanda, neste domingo, mas acabou derrubando a taça durante a comemoração com a equipe satélite da Red Bull.

A peça, feita de cerâmica pintada à mão e revestida em ouro de 24 quilates, soltou-se e quebrou instantes depois da cerimônia no pódio. Os troféus do GP holandês utilizam a tradicional técnica chamada "Delfts blauw", inspirada na cerâmica azul de Delft, símbolo do país desde o século 14. O design delicado tornou as peças ainda mais frágeis para a celebração dos pilotos. Além de Hadjar, Oscar Piastri, vencedor da corrida, e Max Verstappen, segundo colocado, receberam a taça.

Apesar do acidente, Hadjar fez história. Aos 20 anos e 11 meses, ele se tornou o quinto piloto mais jovem da Fórmula 1 a conquistar um pódio, além de ser o francês mais novo a figurar entre os três primeiros colocados. Também é o segundo calouro na atual temporada a alcançar o feito, depois de Andrea Kimi Antonelli no GP do Canadá.

"Parece um pouco irreal. O mais surpreendente para mim foi manter o quarto lugar durante toda a corrida", afirmou Hadjar após a prova. "Aproveitamos a saída de Lando (Norris) e não cometemos erros. O carro esteve bem durante todo o fim de semana, e estou muito feliz comigo mesmo porque realmente maximizei o que tinha e consegui subir ao pódio."

A boa atuação levou a RB de volta ao pódio após três anos. O último havia sido com Pierre Gasly no Azerbaijão, em 2021. Largando em quarto, Hadjar resistiu aos ataques de Charles Leclerc e George Russell e chegou a ameaçar Verstappen, até garantir a terceira posição. O novato somou 37 pontos no campeonato e subiu para a décima colocação, empatado com Nico Hülkenberg.