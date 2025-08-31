Calouro da RB, Hadjar quebra troféu de cerâmica pintada à mão após pódio inédito na Holanda Estadão Conteúdo 31.08.25 15h32 Durou pouco o troféu do primeiro pódio de Isack Hadjar na Fórmula 1. O franco-argelino da Racing Bulls conquistou um inédito terceiro lugar no GP da Holanda, neste domingo, mas acabou derrubando a taça durante a comemoração com a equipe satélite da Red Bull. A peça, feita de cerâmica pintada à mão e revestida em ouro de 24 quilates, soltou-se e quebrou instantes depois da cerimônia no pódio. Os troféus do GP holandês utilizam a tradicional técnica chamada "Delfts blauw", inspirada na cerâmica azul de Delft, símbolo do país desde o século 14. O design delicado tornou as peças ainda mais frágeis para a celebração dos pilotos. Além de Hadjar, Oscar Piastri, vencedor da corrida, e Max Verstappen, segundo colocado, receberam a taça. Apesar do acidente, Hadjar fez história. Aos 20 anos e 11 meses, ele se tornou o quinto piloto mais jovem da Fórmula 1 a conquistar um pódio, além de ser o francês mais novo a figurar entre os três primeiros colocados. Também é o segundo calouro na atual temporada a alcançar o feito, depois de Andrea Kimi Antonelli no GP do Canadá. "Parece um pouco irreal. O mais surpreendente para mim foi manter o quarto lugar durante toda a corrida", afirmou Hadjar após a prova. "Aproveitamos a saída de Lando (Norris) e não cometemos erros. O carro esteve bem durante todo o fim de semana, e estou muito feliz comigo mesmo porque realmente maximizei o que tinha e consegui subir ao pódio." A boa atuação levou a RB de volta ao pódio após três anos. O último havia sido com Pierre Gasly no Azerbaijão, em 2021. Largando em quarto, Hadjar resistiu aos ataques de Charles Leclerc e George Russell e chegou a ameaçar Verstappen, até garantir a terceira posição. O novato somou 37 pontos no campeonato e subiu para a décima colocação, empatado com Nico Hülkenberg. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Holanda Racing Bulls Isack Hadjar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 REFORÇO Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino 31.08.25 15h02