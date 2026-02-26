Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Calderano e Takahashi brilham em Cingapura e são 1º dupla não asiática em final de Grand Smash

Estadão Conteúdo

Hugo Calderano e Bruna Takahashi continuam brilhando no WTT Cingapura Smash de tênis de mesa. Nesta quinta-feira, os brasileiros superaram a forte parceria de Hong Kong para se tornar a primeira dupla mista não asiática a alcançar a decisão deste nível de evento.

A classificação à decisão desta sexta-feira (9h15 no horário do Brasil) veio com virada diante de Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, quartos do mundo, por 3 a 1. Após levarem 11 a 9 no primeiro set, os brasileiros se impuseram na partida e enfileiraram um 11/8, 11/9 e 11/8.

Os adversários de Calderano e Takahashi pelo inédito troféu ao Brasil são os favoritos e poderosos sul-coreanos Lim Jong-hoon e Shin Yu-bin, que formam a parceria número 1 do planeta.

Quinto favoritos em Cingapura, os brasileiros haviam superados os indianos Manush Shah e Diya Chitale nas quartas de final por 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5), mesmo placar de triunfo de estreia diante dos egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby (11/1, 13/11 e 11/3).

Antes da decisão, Calderano - atualmente é o número 2 da modalidade - ainda disputa o jogo das oitavas de final de simples do WTT de Cingapura diante do chinês Chen Yuanyu. Vale lembrar que ele e Bruna Takahashi já estão garantidos no ITTF World Cup, em Macau.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis de mesa

WTT Cingapura Smash

Hugo Calderano

Bruna Takahashi
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir'

Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos

26.02.26 12h34

futebol

Picco celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Re-Pa da final do Parazão: 'Vamos dar tudo de nós'

Volante garantiu o empate do Leão Azul contra o Internacional na última quarta-feira (25)

26.02.26 11h40

Futebol

Ainda não foi dessa vez, Leão

26.02.26 11h03

futebol

Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão

Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional

26.02.26 10h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo

Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado'

26.02.26 10h03

DE SAÍDA

Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina

Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão

25.02.26 22h41

PROFESSOR

Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo

Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional

25.02.26 22h34

futebol

Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão

Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional

26.02.26 10h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda