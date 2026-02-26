Calderano e Takahashi brilham em Cingapura e são 1º dupla não asiática em final de Grand Smash Estadão Conteúdo 26.02.26 12h52 Hugo Calderano e Bruna Takahashi continuam brilhando no WTT Cingapura Smash de tênis de mesa. Nesta quinta-feira, os brasileiros superaram a forte parceria de Hong Kong para se tornar a primeira dupla mista não asiática a alcançar a decisão deste nível de evento. A classificação à decisão desta sexta-feira (9h15 no horário do Brasil) veio com virada diante de Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, quartos do mundo, por 3 a 1. Após levarem 11 a 9 no primeiro set, os brasileiros se impuseram na partida e enfileiraram um 11/8, 11/9 e 11/8. Os adversários de Calderano e Takahashi pelo inédito troféu ao Brasil são os favoritos e poderosos sul-coreanos Lim Jong-hoon e Shin Yu-bin, que formam a parceria número 1 do planeta. Quinto favoritos em Cingapura, os brasileiros haviam superados os indianos Manush Shah e Diya Chitale nas quartas de final por 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5), mesmo placar de triunfo de estreia diante dos egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby (11/1, 13/11 e 11/3). Antes da decisão, Calderano - atualmente é o número 2 da modalidade - ainda disputa o jogo das oitavas de final de simples do WTT de Cingapura diante do chinês Chen Yuanyu. Vale lembrar que ele e Bruna Takahashi já estão garantidos no ITTF World Cup, em Macau. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa WTT Cingapura Smash Hugo Calderano Bruna Takahashi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34 futebol Picco celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Re-Pa da final do Parazão: 'Vamos dar tudo de nós' Volante garantiu o empate do Leão Azul contra o Internacional na última quarta-feira (25) 26.02.26 11h40 Futebol Ainda não foi dessa vez, Leão 26.02.26 11h03 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39