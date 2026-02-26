Calderano e Takahashi brilham em Cingapura e são 1º dupla não asiática em final de Grand Smash

Hugo Calderano e Bruna Takahashi continuam brilhando no WTT Cingapura Smash de tênis de mesa. Nesta quinta-feira, os brasileiros superaram a forte parceria de Hong Kong para se tornar a primeira dupla mista não asiática a alcançar a decisão deste nível de evento.

A classificação à decisão desta sexta-feira (9h15 no horário do Brasil) veio com virada diante de Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, quartos do mundo, por 3 a 1. Após levarem 11 a 9 no primeiro set, os brasileiros se impuseram na partida e enfileiraram um 11/8, 11/9 e 11/8.

Os adversários de Calderano e Takahashi pelo inédito troféu ao Brasil são os favoritos e poderosos sul-coreanos Lim Jong-hoon e Shin Yu-bin, que formam a parceria número 1 do planeta.

Quinto favoritos em Cingapura, os brasileiros haviam superados os indianos Manush Shah e Diya Chitale nas quartas de final por 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5), mesmo placar de triunfo de estreia diante dos egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby (11/1, 13/11 e 11/3).

Antes da decisão, Calderano - atualmente é o número 2 da modalidade - ainda disputa o jogo das oitavas de final de simples do WTT de Cingapura diante do chinês Chen Yuanyu. Vale lembrar que ele e Bruna Takahashi já estão garantidos no ITTF World Cup, em Macau.