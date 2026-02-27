Capa Jornal Amazônia
Calderano e Takahashi arrasam sul-coreanos e conquistam o Grand Smash de tênis de mesa

Estadão Conteúdo

Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistaram nesta sexta-feira, em Singapura, o WTT Singapura Smash de tênis de mesa. A dupla brasileira não tomou conhecimento dos sul-coreanos Lim Jong-hoon e Shin Yu-bin, que formam a parceria número 1 do planeta, ganhando por 3 sets a 0, com parciais 11/6, 11/6 e 13/11.

Com a vitória, Calderano e Takahashi se tornaram os primeiros atletas não asiáticos a vencerem a competição nas duplas mistas, findando a hegemonia dos chineses na competição.

Quinto favoritos em Singapura, os brasileiros fizeram uma campanha de destaque. Nas oitavas de final, a dupla "Calderashi", como é chamada carinhosamente pelos torcedores, exibiram entrosamento e venceram os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby, de maneira tranquila, por 3 a 0, com parciais de 11/1, 13/11 e 11/3.

O domínio continuou nas quartas, quando os brasileiros bateram os indianos Manush Shah e Diya Chitale novamente por 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5). Na semifinal, diante da forte parceria de Hong Kong formada por Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, Calderano e Takahashi confirmaram a vaga na decisão ao vencer por 3 sets a 1, com parciais de 9/11, 11/8, 11/9 e 11/8.

Antes do título, Calderano acabou surpreendido nas oitavas de final de simples pelo jovem chinês Chen Yuanyu, de 20 anos e atualmente o 30º do mundo. Na inédita segunda colocação do ranking, o brasileiro perdeu por 3 a 1, de virada, parciais de 11/6, 9/11, 10/12 e 9/11.

.
