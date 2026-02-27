Calderano e Takahashi arrasam sul-coreanos e conquistam o Grand Smash de tênis de mesa Estadão Conteúdo 27.02.26 10h57 Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistaram nesta sexta-feira, em Singapura, o WTT Singapura Smash de tênis de mesa. A dupla brasileira não tomou conhecimento dos sul-coreanos Lim Jong-hoon e Shin Yu-bin, que formam a parceria número 1 do planeta, ganhando por 3 sets a 0, com parciais 11/6, 11/6 e 13/11. Com a vitória, Calderano e Takahashi se tornaram os primeiros atletas não asiáticos a vencerem a competição nas duplas mistas, findando a hegemonia dos chineses na competição. Quinto favoritos em Singapura, os brasileiros fizeram uma campanha de destaque. Nas oitavas de final, a dupla "Calderashi", como é chamada carinhosamente pelos torcedores, exibiram entrosamento e venceram os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby, de maneira tranquila, por 3 a 0, com parciais de 11/1, 13/11 e 11/3. O domínio continuou nas quartas, quando os brasileiros bateram os indianos Manush Shah e Diya Chitale novamente por 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5). Na semifinal, diante da forte parceria de Hong Kong formada por Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, Calderano e Takahashi confirmaram a vaga na decisão ao vencer por 3 sets a 1, com parciais de 9/11, 11/8, 11/9 e 11/8. Antes do título, Calderano acabou surpreendido nas oitavas de final de simples pelo jovem chinês Chen Yuanyu, de 20 anos e atualmente o 30º do mundo. Na inédita segunda colocação do ranking, o brasileiro perdeu por 3 a 1, de virada, parciais de 11/6, 9/11, 10/12 e 9/11. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa WTT Singapura Smash Hugo Calderano Bruna Takahashi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 futebol Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada 27.02.26 12h31 Futebol Leão em contradição de resultados 27.02.26 12h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00 futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34