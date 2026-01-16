Caixões, pedido de renúncia e chuva: torcida protesta contra Casares no MorumBis Estadão Conteúdo 16.01.26 18h43 A mobilização para a votação do impeachment de Julio Casares no São Paulo vai além do Conselho Deliberativo. Ao final da tarde desta sexta-feira, horas antes da reunião que vota o afastamento do mandatário, torcedores se reuniam no entorno do MorumBis. A movimentação chegou a ser maior do que no dia anterior, quando o time jogou em sua casa pela primeira vez em três meses. Somente do Batalhão de Choque da Polícia Militar, cerca de 90 agentes estavam espalhados no entorno do estádio. Havia ainda outros PMs e oficiais da Guarda Civil Metropolitana. Os torcedores se concentraram no portão 17. Ali estavam integrantes da Torcida Independente, uma das principais organizadas do São Paulo. Cerca de 60 pessoas se reuniram no local a uma hora do inicio da reunião. As faixas de torcedores iam além do impeachment. Havia manifestações contra Mara Casares e Douglas Schwartzman, diretores licenciados envolvidos em um esquema de uso irregular de camarotes no MorumBis. Eles negam irregularidades. Outra faixa dizia "Diretas Já", em alusão ao fato de as eleições para a escolha do presidente no São Paulo ser indireta. São os conselheiros eleitos que votam para apontar um novo mandatário. Também foi cobrada a separação do futebol do clube social. O curioso é que esta é uma pauta defendida também pelo próprio presidente Julio Casares. Por volta de 17h30, a chuva apertou, mas não afastou os torcedores. Eles colocaram, junto das faixas, caixões funerários em alusão ao possível fim da gestão Casares. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São paulo FC impeachment Julio Casares protestos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 16.01.26 7h00 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51