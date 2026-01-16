Capa Jornal Amazônia
Caixões, pedido de renúncia e chuva: torcida protesta contra Casares no MorumBis

Estadão Conteúdo

A mobilização para a votação do impeachment de Julio Casares no São Paulo vai além do Conselho Deliberativo. Ao final da tarde desta sexta-feira, horas antes da reunião que vota o afastamento do mandatário, torcedores se reuniam no entorno do MorumBis. A movimentação chegou a ser maior do que no dia anterior, quando o time jogou em sua casa pela primeira vez em três meses.

Somente do Batalhão de Choque da Polícia Militar, cerca de 90 agentes estavam espalhados no entorno do estádio. Havia ainda outros PMs e oficiais da Guarda Civil Metropolitana.

Os torcedores se concentraram no portão 17. Ali estavam integrantes da Torcida Independente, uma das principais organizadas do São Paulo. Cerca de 60 pessoas se reuniram no local a uma hora do inicio da reunião.

As faixas de torcedores iam além do impeachment. Havia manifestações contra Mara Casares e Douglas Schwartzman, diretores licenciados envolvidos em um esquema de uso irregular de camarotes no MorumBis. Eles negam irregularidades. Outra faixa dizia "Diretas Já", em alusão ao fato de as eleições para a escolha do presidente no São Paulo ser indireta. São os conselheiros eleitos que votam para apontar um novo mandatário.

Também foi cobrada a separação do futebol do clube social. O curioso é que esta é uma pauta defendida também pelo próprio presidente Julio Casares.

Por volta de 17h30, a chuva apertou, mas não afastou os torcedores. Eles colocaram, junto das faixas, caixões funerários em alusão ao possível fim da gestão Casares.

