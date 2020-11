Cadeiras da Arena Condá ganham homenagem da Chapecoense a vítimas de acidente aéreo

Para tornar a presença das vítimas do trágico acidente aéreo em 2016 na região de Medellín, na Colômbia, a Chapecoense teve uma bonita iniciativa em relação a um setor de cadeiras localizadas na Arena Condá, palco de alguns dos jogos mais memoráveis do elenco e integrantes da gestão que faleceu há quatro anos.

Em homenagem que foi registrada com a produção de um vídeo, o clube pintou alguns lugares do camarote de seu estádio com a cor verde em meio aos assentos brancos onde se formou uma estrela. A ideia é, justamente, relembrar os falecidos na tragédia como estrelas que seguem iluminando a existência da Chape.

Além de texto em tradução do sentimento em realizar a homenagem, deram depoimentos sentidos sobre a homenagem que incluiu também a pintura de uma dedicatória ao ex-presidente Sandro Pallaoro, uma das vítimas do acidente, sobreviventes da queda do avião da LaMia como Alan Ruschel, Jackson Follmann e Neto.

Confira abaixo: