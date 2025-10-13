Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cabo Verde garante vaga inédita e se torna 22ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026

Estadão Conteúdo

Cabo Verde conquistou nesta segunda-feira, 13, a vaga inédita à Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez em sua história, a seleção africana disputará a principal competição organizada pela Fifa. Com a vitória sobre Eswatini, por 2 a 0, assegura a classificação e frustra o favorito Camarões no Grupo D, que terá de disputar a repescagem.

O clima em Praia, capital de Cabo Verde, era de final de Copa do Mundo. No pequeno arquipélago do Oceano Atlântico, os cerca de 500 mil habitantes viviam a expectativa pela inédita classificação. Além disso, os jogadores se encontraram com os torcedores ao redor da cidade antes da partida.

Líder do Grupo D, Cabo Verde dependia apenas de suas próprias forças para superar Camarões e terminar as Eliminatórias com a vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. No primeiro tempo, mesmo com o estádio lotado, teve poucas chances de furar a defesa de Eswatini, que jogava apenas para cumprir tabela.

Eliminada, a visitante só poderia ajudar Camarões, já que ocupava a última colocação da chave antes da partida. Mesmo assim, conseguiu segurar o ímpeto de Cabo Verde na primeira etapa. Os donos da casa, por sua vez, mantiveram o controle da posse, mas pecavam na última bola.

Até o intervalo, nenhuma seleção havia marcado nos jogos do Grupo D. Camarões e Angola, outro jogo que interessava a Cabo Verde, também ficaram no 0 a 0. Tudo mudou no segundo tempo, quando os donos da casa fizeram valer a força da torcida e o campo sintético do estádio de Praia.

Nos dez primeiros minutos da segunda etapa, Cabo Verde conseguiu retomar o controle da partida e, em dois lances rápidos, encaminhou sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Dailon Livramento e Willy Semedo, dois destaques da seleção de Bubista, marcaram os históricos gols da seleção africana.

Os 40 minutos finais foram de festa, mais do que de futebol. Nas arquibancadas, a torcida cabo-verdiana entoava cânticos e fazia a tradicional "ola". Eswatini também não tentou dificultar o trabalho dos mandantes, que também foram auxiliados pelo empate sem gols no outro jogo da rodada, em Camarões.

A festa ainda contou com a participação de um veterano. Aos 37 anos, Stopira foi colocado em campo nos minutos finais da partida, para saborear a classificação. Foi a primeira vez em dois anos que foi convocado para defender a seleção. Coube ao experiente lateral-esquerdo a responsabilidade de dar números finais à partia e ao histórico momento que o arquipélago viveu nesta segunda-feira.

Com a classificação, Cabo Verde se torna a 22ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026. É também o terceiro país a disputar pela primeira vez o Mundial - Jordânia e Usbequistão, na Ásia, já haviam assegurado a vaga inédita.

O Mundial de 2026, com sedes no Canadá, EUA e México, será disputado pela primeira vez por 48 seleções. Por isso, também, o aumento no número de estreantes na competição no próximo ano. Além de Cabo Verde, a seleção de Benim pode conquistar mais uma vaga inédita, em caso de vitória sobre a Nigéria nesta quarta-feira.

Quais seleções já se classificaram para a Copa do Mundo de 2026? Argélia (África) Argentina (América do Sul) Austrália (Ásia) Brasil (América do Sul) Cabo Verde (África) Canadá (país-sede) Colômbia (América do Sul) Coreia do Sul (Ásia) Egito (África) Equador (América do Sul) EUA (país-sede) Gana (África) Irã (Ásia) Japão (Ásia) Jordânia (Ásia) Marrocos (África) México (país-sede) Nova Zelândia (Oceania) Paraguai (América do Sul) Tunísia (África) Uruguai (América do Sul) Usbequistão (Ásia)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Eliminatórias

Copa do Mundo

Cabo Verde
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

FPF no Japão: Ricardo Gluck Paul debate futebol brasileiro com embaixador

O presidente da Federação Paraense de Futebol participou de reunião oficial da CBF em Tóquio para ampliar a conexão com o mercado asiático

13.10.25 15h44

EXPECTATIVA

Re-Pa: trânsito será alterado e segurança terá mais de 1.500 agentes; veja o que muda!

Remo e Paysandu se enfrentam na próxima terça-feira (14), no estádio Mangueirão, pela Série B

13.10.25 13h33

Futebol

Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda

O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação

13.10.25 12h08

Mais Esporte

Remo conquista Taça Brasil Sub-18 de futsal com goleada em Fortaleza

Leão venceu o Sesc-DF por 8 a 1 na final e levantou mais um título nacional sob o comando do técnico Carlinhos Rez

13.10.25 11h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.10.25 7h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa

Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.10.25 12h00

Polêmica

Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD

Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A

13.10.25 11h12

Futebol

Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda

O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação

13.10.25 12h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda