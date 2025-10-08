Cabo Verde ensaia virada épica, é prejudicado por impedimento inexistente e adia vaga à Copa Estadão Conteúdo 08.10.25 12h43 O terceiro representante africano na Copa do Mundo de 2026 ficou muito perto de ser definido na manhã desta sexta-feira (horário de Brasília). E seria inédito. Um impedimento bastante questionável nos acréscimos impediu que Cabo Verde buscasse virada épica por 4 a 3 na Líbia e se torna-se o 19º garantido na competição com sedes nos Estados Unidos, México, e Canadá. O jogo terminou 3 a 3. Cabo Verde se juntaria ao Marrocos e à Tunísia, que haviam se garantido na rodada anterior das Eliminatórias Africanas. Mas o impedimento no fim adiou a festa. A equipe partia em contragolpe de quatro jogadores contra um e até chegou a anotar o gol da virada, porém a arbitragem havia paralisado o lance antes. Com 20 pontos, a seleção agora depende de um triunfo caseiro na segunda-feira diante da lanterna do Grupo D, eSwatini. A disputa é direta com Camarões, que alcançou os 18 pontos com 2 a 0 na casa de Maurício e recebe Angola. Podendo até se classificar com um empate desde que Camarões não superasse Maurício, o começo do jogo foi desanimador para Cabo Verde, com gol contra de Lopes com somente dois minutos. O primeiro tempo na Líbia terminou com os donos da casa - precisavam vencer para manter as chances de vaga - em vantagem de 2 a 1 após Arcanjo empatar e Maremi anotar o segundo. O drama de Cabo Verde aumentou quando Al-Shilwi ampliou, na etapa final. Os visitantes, contudo, esboçaram uma grande reação e diminuíram com Cabral. O jogador de Cabo Verde tentou um lançamento longo, exagerou na força, mas viu a bola passar entre as pernas do goleiro e entrar. Restando oito minutos para o fim, Semedo empatou. Com ambos necessitando da vitória, os minutos finais foram de equipes sem tática, abertas e na base do coração na busca do quarto gol. A Líbia se despediu com jogadores deitados no gramado, lamentando o tropeço que acabou com o sonho de ida à Copa, enquanto Cabo Verde não escondeu a frustração com a não validação do gol da virada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Africanas Cabo Verde Líbia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona 08.10.25 12h38 Futebol feminino Com o Remo na disputa, FPF lança a 3ª edição da Copinha Feminina Competição será disputada entre 3 e 20 de dezembro e, pela primeira vez, reunirá clubes de todas as regiões do país 08.10.25 12h14 Futebol Paysandu tem Garcez como dúvida para o clássico contra o Remo Atacante saiu lesionado contra o Botafogo-SP e passará por avaliação médica para o Re-Pa 08.10.25 11h54 Futebol Remo x Águia de Marabá: Supercopa Grão-Pará pode ser realizada na terceira semana de janeiro de 2026 Competição abre o calendário paraense e será decidida entre o Leão Azul e o Azulão 08.10.25 11h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35